Самарская область входит в ТОП-10 регионов по числу производителей БАС

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Самарская область входит в первую десятку субъектов страны по числу производителей беспилотных авиационных систем. Всего в регионе работает 4% производителей БАС и их компонентов.

Губерния уже накопила серьезный опыт в вопросах производства и применения БАС. Напомним, в регионе создается кластер беспилотной авиации: действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр, созданный Правительством региона и компанией «Транспорт будущего». По решению губернатора запущена региональная программа «Российские технологии» по созданию 100 инженерных классов, в которых будут учить 3D-принтингу, моделированию, всему, что связано со сферой аддитивных технологий и БПЛА.

Напомним, на днях глава региона Вячеслав Федорищев предложил сформировать Союз производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем, который объединит производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем на базе компании «Транспорт будущего». Уже к апрелю планируется собрать все команды, которые уже работают или хотели бы работать над задачами профильного нацпроекта.

«Производство беспилотных авиационных систем – одно из приоритетных направлений развития отечественной промышленности. БПЛА необходимы не только для решения государственных задач на передовой, их использование значительно повышает эффективность мониторинга крупных промышленных объектов, лесных массивов при поиске очагов возгорания или поиска людей, а также в сельском хозяйстве. В последние три года Россия существенно нарастила компетенции по разработке и производству беспилотников, и этот тренд необходимо продолжать, создавая необходимую нормативную базу и меры господдержки», - отметил Председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В целом по стране число производителей БАС и их компонентов в сегменте МСП за последние три года выросло почти в 2 раза - с 356 в 2022 году до 619 предприятий в 2025. При этом общее количество таких компаний в России насчитывает 889 организаций, включая крупный бизнес.

Численность занятых на предприятиях по производству беспилотных авиационных систем (БАС) в сфере МСП составляет около 7,2 тыс. человек.

«Только за 2024 год было создано 163 новых компании, что стало рекордной динамикой по сравнению с предыдущими периодами. Во многом это связано с реализацией мер господдержки для сегмента МСП. В 2024 году почти каждый третий производитель БПЛА пользовался такими мерами для запуска или расширения производства, в том числе льготным лизингом производственного оборудования», – заявил генеральный директор Корпорация МСП Александр Исаевич.

Фото - Иван Макеев