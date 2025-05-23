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Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС

23 мая 2025 11:20
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Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС

В Тольятти, на площадке технопарка «Жигулевская долина», с 5 по 6 июня пройдет «Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025», который объединит участников российской отрасли БАС: производителей и заказчиков услуг.

Организаторами события выступают АНО «Университет 2035» совместно с правительством Самарской области и деловым изданием Ведомости. В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, вузов, компаний в области разработки и производства беспилотных авиационных систем.

Участники обсудят основные вопросы по подготовке специалистов и сформируют планы, которые определят кадровое будущее отрасли.

«Кадровый форум БАС 2025» - ежегодное мероприятие для обсуждения кадровых вопросов. В 2025 году он проходит в Самарской области, – рассказал Алексей Степанов, директор Центра компетенций по БАС АНО «Университет 2035». – Этот регион выбран неслучайно. Самарская область - передовой регион, дронификация которого развивается семимильными шагами. Здесь реализуют ряд важных для отрасли инициатив, начиная с открытия НПЦ БАС «Самара» и заканчивая проектами в сфере доставки грузов с помощью дронов. Поэтому именно здесь мы обсудим главные вопросы подготовки кадров для беспилотного рынка и наметим планы на будущее».

Самарская область входит в первую десятку субъектов страны по числу производителей беспилотных авиационных систем. Напомним, в регионе создается кластер беспилотной авиации: действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр, созданный Правительством региона и компанией «Транспорт будущего».

По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе создается Союз производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем, который объединит участников кластера.

«Мы рады принимать в регионе столь масштабное событие и ведущих отраслевых экспертов. Самарская область уже накопила серьезный опыт в вопросах производства, применения беспилотных авиационных систем, и мы готовы делиться с коллегами своими практиками. Вопрос подготовки кадров, в том числе, для новых отраслей промышленности, сегодня актуален для всех регионов. Уверен, что в течение двух дней совместно мы сможем выработать необходимые решения. Впереди нас ждет насыщенная программа и продуктивная работа», - отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

На форуме подведут итоги реализации федерального проекта «Кадры для БАС» в 2024 году. В прошлом году обучение по различным специальностям, востребованным отраслью, прошли 8167 человек. Дефицит кадров пока сохраняется, поэтому участникам форума предстоит найти решение, как гармонизировать спрос и предложение рынка труда.

На тематических сессиях эксперты обсудят вопросы, как прямо сейчас готовить кадры и развивать педагогический потенциал для обучения в сфере БАС, лучшие практики и развитие системы подготовки кадров для беспилотной отрасли, успешные сценарии применения беспилотных авиационных систем и базовые компетенции специалистов в сфере БАС, а также внедрение беспилотных авиационных систем в сельское хозяйство. 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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