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Самарская область принимает участие в российско-китайском онлайн-форуме «Бизнес-неделя России и Китая»

20 апреля 2022 12:26
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Самарская область принимает участие в российско-китайском онлайн-форуме «Бизнес-неделя России и Китая»

17 компаний Самарской области, заинтересованных в развитии экспортных отношений, принимают участие в крупнейшем российско-китайском онлайн-форуме «Бизнес-неделя России и Китая».  Цель форума - развитие международных торговых отношений между странами.

Правительством Самарской области создаются условия для формирования благоприятного делового климата в регионе в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание мерам поддержки предпринимателей на всех этапах их деятельности. 

Программа форума включает пленарные заседания, тематические сессии в области 3-х секторов: банковский сектор, сектор логистики и IT-сектор. Участники события смогут провести целый ряд деловых встреч. Кроме того, состоятся прямые переговоры региональных центров поддержки экспорта с представителями управленческих команд провинций Китая. 

В рамках форума будет размещено более 200 заявок на общую сумму свыше 30 млрд юаней (374,4 млрд рублей) от китайских партнеров для заключения контрактов в пяти тематических сессиях: «Пищевая продукция», «Сельское хозяйство», «Рыбная промышленность и морепродукция», «Лесоперерабатывающая индустрия», «IT-сектор».

«Нашему региону есть, что представить партнерам из дружественного Китая. Производители Самарской области, принимающие участие в форуме, выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, которая интересна не только внутри региона, но и далеко за его пределами. И мы уверены, что китайская сторона продемонстрирует высокий интерес к продуктам из самого сердца России, а результатом участия наших предприятий в форуме станет большое число новых экспортных контрактов, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы поддерживаем предпринимателей, готовых начинать внешнеэкономическую деятельность, осваивать рынки дружественных стран. Экспортно ориентированные компании всегда могут обратиться в Центр поддержки экспорта Самарской области и получить необходимую помощь: от услуг по «упаковке» продукта с учетом специфики той или иной страны до экспертизы и сопровождения контракта на всех этапах экспортного цикла», - добавил министр.  

Форум организован компанией ООО «Энергия Экспорта» при поддержке Российского и Московского экспортных центров. Форум продлится до 29 апреля, в нем примут участие представители 7 провинций Китая, ключевые лица министерств и профильных ведомств 7 регионов России, а также более 100 российских и 200 китайских компаний.

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