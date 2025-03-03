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Россияне рассказали о приемлемой ипотечной ставке

3 марта 2025 10:41
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Россияне рассказали о приемлемой ипотечной ставке

Большинство (73 процента) россиян готовы оформлять ипотеку при ставке 10 процентов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ТСТН.

Еще 16 процентов респондентов ожидают, когда ставка опустится с текущих 25 до 17 процентов. Практически 80 процентов респондентов исследования отметили, что не планируют брать ипотеку в этом году.

Похожие взгляды у россиян и на покупку дома в ипотеку: 70 процентов участников исследования готовы оформить кредит для строительства или приобретения дома при ставке 10 процентов, и еще 16 процентов готовы сделать это под 17 процентов годовых.

Основной прирост нового предложения на рынке недвижимости последние несколько лет обеспечивается за счет сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС), объяснил генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров. Эта сфера претерпела важные изменения — например, введение эскроу-счетов, что позволило покупателям чувствовать себя более защищенными и усилило спрос. В Чеченской республике, ДагестанеИнгушетииАлтае доля ипотеки на создание объектов ИЖС существенно превышает 50 процентов. В Московской области она составляет порядка трети от общего числа выданных ипотечных кредитов. В настоящее время спрос на ИЖС отчасти сдерживается высокими ипотечными ставками, однако после снижения ключевой ставки мы однозначно увидим дополнительный прирост спроса, уверен эксперт, пишет Лента.

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