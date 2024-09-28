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Россия готовит запрет на экспорт важнейшего сырья в недружественные страны

28 сентября 2024 13:52
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Россия готовит запрет на экспорт важнейшего сырья в недружественные страны

Правительство прорабатывает обширный перечень видов стратегического сырья, которые будут запрещены для экспорта в недружественные страны. В него, по словам вице-премьера Александра Новака, войдут полезные ископаемые и энергоресурсы, пользующиеся высоким спросом, пишет МК. «Есть конкретный анализ ситуации на мировых рынках и возможностей России. Соответствующие предложения будут подготовлены в ближайшее время», - сообщил Новак.

О каких конкретно видах сырья идет речь, пока непонятно. Но, похоже, в список войдут так называемые переходные металлы, в частности, уран, никель и титан.

11 сентября Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничить поставки этих трех металлов на внешние рынки. Заметив, что ограничения не следует вводить в кратчайшие сроки, чтобы не наносить вред развитию России.

Сегодня Россия входит в число мировых лидеров по добыче более 40 видов минерального сырья, критически важного для самых разных сфер - от фармацевтики и строительства до ядерной промышленности и ракетостроения. Соответственно, меры, которые готовят власти, неизбежно отразятся на ценах и экспортных доходах. Если, к примеру, говорить об уране, то в 2023 году в денежном выражении страна заняла около 29% мирового рынка ($2,7 млрд), а в физическом — 32% (1,9 тысячи тонн). На втором месте – Франция ($1,85 млрд), на третьем – Великобритания ($1,6 млрд). От поставок российского урана, от услуг по его обогащению и утилизации отработанного топлива сильно зависят те государства ЕС, где есть так называемые ВВЭР – водно-водяные энергетические реакторы. Это, к примеру, Финляндия и практически вся Восточная Европа.

С никелем ситуация другая. Еще в 2022 году его активно закупали у России США и Евросоюз: на $342 млн и на 3,2 млрд евро соответственно, но сейчас от этих цифр мало что осталось. Весной текущего года Вашингтон и Лондон ввели эмбарго на импорт никеля, алюминия и меди из РФ. Тем не менее, российский никель составляет 19% (170 тысяч тонн) мирового экспорта и 9% - производства. В прошлом году 53% выручки сектору принесли азиатские заказчики, в основном Китай.

Что касается титана, его поставки в ЕС, в том числе в интересах авиапрома, неуклонно снижаются: за первые три месяца 2024 года альянс импортировал из РФ лишь 1442,3 тонны этого металла, что на 26% меньше, чем за тот же период 2023-го. Сразу после начала СВО западные компании стали активно закупать российский титан (доля на мировом рынке тогда оценивалась в 25%) впрок.

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