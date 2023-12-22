Резиденты «Жигулевской долины» развивают Центр упрочнения материалов

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На площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» успешно работает Центр кооперации по упрочнению материалов. Он создан в партнерстве резидентов «ПромТехЛазер» и «Промметэкс», а также Регионального центра инжиниринга. Структура предоставляет услуги по лазерному термоупрочнению, наплавке и легированию изделий из металлов.

Технология лазерного упрочнения позволяет обрабатывать детали, имеющие сложную конфигурацию и изготовленные из широкого спектра металлов и их сплавов. Практически отсутствуют ограничения в габаритах и весе обрабатываемых деталей. Возможность локального упрочнения, повышение износостойкости в разы, высокая скорость закалки, отсутствие необходимости в последующей механической обработке и низкая вероятность изменения геометрии деталей – всё это выгодно отличает данную технологию от других способов упрочнения.

«Упрочнение поверхностей востребовано во всех отраслях промышленности – везде, где есть металлические изделия, которые испытывают повышенную нагрузку, – пояснил директор ООО «ПромТехЛазер» Александр Кравчук. – Всевозможные валы, роторы, зубчатые колеса, штамповая оснастка, элементы бурильных установок, шнеки в пищевой промышленности, плуги в сельхозтехнике, комплектующие для транспорта и многое другое».

Благодаря системной работе Правительства Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым в регионе созданы все условия для развития технологического и инновационного бизнеса. На открытие своего дела, развитие стартапов и небольших предприятий, в том числе технологического и инновационного бизнеса, направлен и нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

«Одно из преимуществ статуса резидента технопарка «Жигулевская долина» - это возможность взаимодействовать с другими компаниями, находить точки соприкосновения и объединяться для реализации совместных проектов. Эффект от таких коллабораций мы отмечаем в росте числа новых продуктов, рабочих мест, полезных сервисов для региональных предприятий», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для лазерного термоупрочнения и наплавки «ПромТехЛазер» использует стационарный газоразрядный комплекс. Эта технология призвана решить три основные задачи: повысить износостойкость и долговечность деталей, восстановить детали, придать им новые свойства. «Лазерное термоупрочнение повышает твёрдость изделия в 2-5 раз по сравнению с исходным, – пояснил Александр Кравчук. – Особенность технологии заключается в том, что лазерная закалка делается не на всём изделии, а на тех локальных участках, где деталь подвержена повышенной нагрузке. Это экономит время и снижает себестоимость изготовления».

Помимо упрочнения компания занимается восстановлением изношенных деталей. Оно осуществляется методом наплавки металлической проволокой или порошком. В результате заказчик получает возможность продлить срок службы деталей, которые ранее пришлось бы заменять на новые.

«Центры кооперации помогают объединить возможности Регионального центра инжиниринга и наших резидентов, – пояснил заместитель директора технопарка «Жигулёвская долина» Игорь Смирнов. – Одни участники Центра располагают квалифицированными инженерными кадрами, другие имеют современное специализированное оборудование. Интеграция их усилий позволяет всем заинтересованным предпринимателям получать высококачественные услуги по упрочнению».

Фото предоставлены министерством экономического развития и инвестиций Самарской области