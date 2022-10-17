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Путин разрешил продать завод Schneider Electric в Самаре российской компании

17 октября 2022 18:31
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Путин разрешил продать завод Schneider Electric в Самаре российской компании

Путин разрешил французской Schneider Electric продать завод в Самаре. Покупателем станет российская компания «Акрон Индустрия», которая существует чуть больше года и заработала в прошлом году 6000 рублей чистой прибыли. Сделки с долями инвесторов из «недружественных» стран в российских компаниях в ТЭК и финансовой сфере с августа ограничены указом президента

Владимир Путин подписал указ, который разрешает российской компании АО «Акрон Индустрия» купить завод в Самаре у французской энергомашиностроительной компании Schneider Electric. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно указу, «Акрон Индустрия» получает одобрение сделки по покупке 22,5 млн обыкновенных акций непубличного акционерного общества «СЭЩ Холдинг», которые принадлежат Schneider Electric Industries SAS, пишет Форбс.

АО «Акрон Индустрия» было зарегистрировано в июне 2021 года в Тольятти (Самарская область), следует из информации в базе СПАРК. Компанию возглавляет гендиректор Павел Морозов, у которого есть также доли в компаниях «Акрон Инвест», «Акрон Флот» и ряде других предприятий, зарегистрированных в Самарской области и Москве. Чистые активы компании в 2021 году составили 15 000 рублей, чистая прибыль — 6000 рублей, показывает СПАРК.

Schneider Electric на 100% владеет «СЭЩ Холдинг», а ему, в свою очередь, принадлежат 100% завода АО «ГК Электрощит — ТМ Самара», следует из СПАРК. Выручка от продажи последней компании в 2021 году составила 12,5 млрд рублей, чистый убыток — 1,26 млрд рублей. Завод «Электрощит» производит электротехническое оборудование.

Schneider Electric в июле продала свой бизнес в России местной команде управленцев. Для управления активами была создана новая компания Systeme Electric, которой перешли заводы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций, говорил РБК бывший президент Schneider Electric в России и СНГ Алексей Кашаев. Импортировать оборудование Schneider Electric новая компания не сможет, отмечал он.

Schneider Electric в июле заявляла, что Россия в 2021 году принесла компании в общей сложности примерно 2% от общего объема выручки в мире. В результате продажи бизнеса в России, сворачивания присутствия в стране и последствий санкций против России компания ожидала списания до €300 млн чистой балансовой стоимости.

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