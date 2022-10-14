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Производство сельскохозяйственной продукции Самарской области растет благодаря мерам господдержки

14 октября 2022 13:49
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Производство сельскохозяйственной продукции Самарской области растет благодаря мерам господдержки

В четверг, 13 октября, в Самаре состоялось заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое провели председатель профильного Комитета верхней палаты парламента Алексей Майоров и первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участники совещания обсудили широкий круг вопросов, связанных с поддержкой сельхозпроизводителей.

Глава аграрного комитета Совфеда поблагодарил Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительство региона за возможность провести заседание на самарской земле и отметил, что Самарская губерния выбрана для проведения сессии не случайно.

 «У Самарской области большой промышленный, технический потенциал, соответственно, здесь можно производить не только саму продукцию АПК, но и средства производства этой продукции: сельскохозяйственную технику, оборудование, средства защиты растений. Мы видим, что в Самарской области активно развивается высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Этот опыт мы будем учитывать и применять в других регионах», – подчеркнул Алексей Майоров.

В последние годы агропромышленный комплекс столкнулся с серьезными вызовами: это ковидные ограничения, а затем беспрецедентное санкционное давление. Но благодаря масштабным мерам господдержки агросектор не только выстоял, но и серьезно нарастил объемы производства.

«В текущем году ожидается рекордный урожай в 150 миллионов тонн зерна – абсолютный рекорд за советские и постсоветские годы хозяйствования», – озвучил предварительные итоги работы аграриев в текущем году заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев.

«Несмотря на санкционное давление, аграрный комплекс в последние годы показывает уверенный рост. Во многом это объясняется тем, что сельхозпроизводителям оказываются беспрецедентные меры поддержки. Агропром стал инвестиционно привлекательной отраслью, а современные аграрии обладают цифровыми и биотехнологиями, это позволяет достигать рекордных показателей», - отметил председатель Комиссии Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Государство ощутимо поддерживает сельхозпроизводителей по таким направлениям, как вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых земель, обновление парка сельскохозяйственной техники, активное использование минеральных удобрений и элитных семян, развитие мелиорации. Обширный пакет мер поддержки предоставляется также инвесторам, реализующим проекты в сфере АПК.

Самарская область активно участвует в реализации государственных программ, дополняет федеральные меры поддержки региональными. Это позволило буквально за последние пять лет на четверть обновить региональный машинно-тракторный парк, в 1,6 раза увеличить объемы внесения минеральных удобрений. Растет количество орощаемых площадей. Ведется системная работа по вовлечению земель в сельхозоборот. Результатом стал рекордный за последние 30 лет урожай. А валовый объем продукции сельского хозяйства в Самарской области в этом году прогнозируется на уровне 210 млрд рублей, что на 30% больше, чем уровень прошлого года.

«У нас в этом году ожидается рекордный урожай зерновых, зернобобовых, уже на сегодняшний день наши хозяйства намолотили более 3,4 миллиона тонн, и это еще не предел. При рекордном урожае несколько снизилась цена, это рыночные условия, но сегодня мы услышали о решении, которое будет принято на федеральном уровне, о зерновых интервенциях, которые позволят компенсировать аграриям до двух тысяч рублей за каждую тонну зерна. Это большое подспорье для сельхозтоваропроизводителей. Я знаю, что это решение было принято по инициативе и при содействии Комитета по АПК и хочу поблагодарить комитет и лично Алексея Петровича Майорова за то, что ему удалось добиться принятия этого решения», – сказал Виктор Кудряшов.

О том, как рачительно распорядиться рекордным урожаем, говорил и сенатор от Самарской области, член аграрного комитета Совета Федерации Андрей Кислов.

«Сегодня мы обсудили тему расширения программ мелиорации, развития систем хранения зерна. Думаю, что эти вопросы также найдут отражение в государственных программах, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей», – отметил Андрей Кислов. 

На заседании обсудили и другие предложения по новым мерам поддержки. Дополнительные преференции получат компании, производящие оборудование для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Виктор Кудряшов поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Самарской области изучить новые меры поддержки: возможно, ими воспользуются самарские предприятия и организации.

Для нашего региона этот вопрос также особенно актуален: в Самарской области успешно развивается отрасль переработки и производства пищевой продукции.

«Мы серьезно занимаемся вопросами переработки сельхозпродукции: в настоящее время в самой активной стадии реализации находится проект создания крупнейшего предприятия по производству растительного масла с объемом инвестиций 16 млрд рублей, завод по производству сыра – 14 млрд рублей и многие другие производства. Это создает основу для формирования полного цикла сельхозпроизводства – начиная с выращивания первичного сырья и заканчивая выпуском готовой продукции, которую потребители увидят на прилавках магазинов», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Государство намерено также уделять особое внимание организациям, работающим в сфере селекции и семеноводства. К слову, в этом году региональный исследовательский центр Российской Академии Наук выиграл в федеральном конкурсе грант, который в совокупности со средствами областного бюджета и доходами от собственной хозрасчетной деятельности позволит самарским ученым-аграриям вывести 24 новых районированных сортов зерновых. Это обеспечит, при соблюдении технологий, прирост урожая еще на полмиллиона тонн зерна в год.

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