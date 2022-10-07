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Программы льготной ипотеки в Самарской области будут расширены благодаря механизмам ДОМ.РФ

7 октября 2022 13:54
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Программы льготной ипотеки в Самарской области будут расширены благодаря механизмам ДОМ.РФ

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по определению льготных категорий и улучшению условий льготного ипотечного кредитования. В нем приняли участие руководители министерств социального блока областного кабинета – минздрава, минобразования, минспорта, минкультуры, социально-демографической и семейной политики, департамента информационных технологий и связи, а также министерства строительства и министерства управления финансами Самарской области.

В настоящее время на территории региона, помимо федеральных мер поддержки в отношении граждан, пользующихся ипотечными кредитами, действуют региональные программы льготного ипотечного кредитования. Региональные ипотечные льготы представляются отдельным категориям граждан: врачам и среднему медицинскому персоналу в сельских населенных пунктах и малых городах, молодым врачам, педагогам, которые трудятся на селе, молодым учителям, молодым IT-специалистам, многодетным семьям.

Для этих категорий доступны такие меры поддержки, как частичная или полная компенсация первоначального ипотечного взноса, а также компенсация процентной ставки ипотечного жилищного кредита. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Правительство региона осуществляют постоянное взаимодействие с федеральными ведомствами и институтами развития. Итогом этих планомерных усилий становится привлечение средств федерального бюджета, направляемых на развитие социальной и транспортной инфраструктуры области, стимулирование строительной отрасли и решение других задач, связанных с развитием региона.

Благодаря Единой региональной ипотеке от ДОМ.РФ жилищные кредиты для льготных категорий граждан в Самарской области станут еще доступнее. 

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