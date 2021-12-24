При поддержке регионального Фонда развития промышленности в Самарской области реализуется 11 инвестпроектов 

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В 2021 году при поддержке Фонда развития промышленности Самарской области профинансировано 11 инвестиционных проектов. Фонд, созданный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, предлагает промышленным предприятиям льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, производство комплектующих и повышение производительности труда. Общая сумма предоставленных льготных займов в этом году составила 264 млн рублей.

«Фондом реализуется региональная программа, по которой промышленные предприятия могут получить льготные займы от 5 млн рублей до 15 млн рублей по ставке от 2% до 3% годовых и сроком до 5 лет. Совместные программы с федеральным ФРП дают возможность получить до 100 млн рублей по ставке от 1%», - рассказала генеральный директор Фонда развития промышленности Самарской области Юлия Красина.

Так, Фонд участвовал в реализации трех инвестиционных проектов совместно с федеральным институтом развития и в восьми проектах - по региональной программе финансирования, один проект по региональной программе уже одобрен и будет выдан в 2022 году.

Вместе с федеральным Фондом развития промышленности были одобрены три займа на общую сумму 164,7 млн рублей для реализации инвестпроектов, из которых почти 50 млн рублей - средства регионального ГФРП СО.

Поддержку от двух финансовых организаций получили ООО «Стальсервис-ТЛ», реализующий проект по расширению производства автокомпонентов и ООО «Версаль» с проектом по организации серийного производства мебели. До конца года планируется поддержать проект по производству мелкоштучных бетонных изделий ООО «БТС».

«По действующей региональной программе в этом году региональный Фонд развития промышленности одобрил девять инвестпроектов на общую сумму 114 млн рублей, в текущем году восемь проектов уже профинансировано. Это проекты в сфере производства автокомпонентов, упаковочных и изоляционных материалов, сухих строительных смесей и многих других, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Фонд работает с предприятиями на условиях софинансирования – общий объем инвестиций по поддержанным проектам по региональной программе превысит 157 млн рублей. В следующем году мы продолжим работу по поддержке инвесторов, модернизирующих свои производства, осваивающих новые направления деятельности и реализующих свои планы по развитию предприятий».

За счет средств льготного займа АО «Апекс» уже приступила к реализации инвестиционного проекта по организации производства пластмассовых изделий для автомобильной промышленности и других отраслей. За счет средств займа компания планирует приобрести современное высокотехнологичное оборудование. В рамках реализации инвестпроекта будут расширены действующие производственные мощности в связи с получением номинаций на новые проекты для производства деталей интерьера (панель проборов), деталей подкапотного пространства, деталей системы отопления и кондиционирования для новых моделей автомобилей Lada Granta, Renault Logan, Renault Sandero, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail.

Еще одна компания - ООО «Росарсенал» - обратилась за льготными средствами ГФРП СО для приобретения оборудования, которое позволит модернизировать участок сборки изделий 3D в цехе промышленной упаковки, а также закупки сырья для производства упаковки по новой технологии. Реализация этого проекта общей стоимостью 12,4 млн рублей позволит предприятию увеличить производительность труда в 2,5 раза, снизит трудоемкость и материалоемкость, повысит качество выпускаемой продукции.

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» за счет займа ГФРП СО приобрел оборудование для модернизации системы подачи и просева (подготовки) гипсового вяжущего для производства сухих строительных смесей (ССС) ТМ FORMAN. «Самарский гипсовый комбинат» – одно из крупнейших предприятий гипсовой отрасли России. Основная специализация комбината – выпуск высокопрочного и строительного гипса, пазогребневых гипсовых плит, а также сухих строительных смесей и уникальных продуктов для изготовления элементов интерьера.

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить выпуск сухих строительных смесей ТМ FORMAN, оригинальных гипсовых составов для заливки полов, сократить простои и потери на производственной линии, обеспечить надёжное воздухоснабжение технологических процессов, что приведет к увеличению производительности действующей линии и сокращению сроков поставки готовой продукции клиентам ЗАО «Самарский гипсовый комбинат».

ООО «Волжская фабрика упаковки» за счет займа ГФРП СО организует производство мультифиламентной нити и модернизирует действующее производство мягкой полипропиленовой упаковки. Волжская фабрика упаковки с 2007 года производит полипропиленовую упаковку и поставляет продукцию в 89 городов, имея свыше 590 клиентов. Продукция компании сертифицирована на соответствие российским и международным стандартам, ее можно купить и использовать для хранения и перевозки грузов в России, Европе и других регионах. На льготные средства компания планирует закупить высокотехнологичное оборудование и контролировать качество всех видов производимой продукции на всех этапах технологического процесса, начиная с получения высокопрочной мультифиламентной нити, и заканчивая сборкой контейнера.

Реализация практически всех инвестпроектов предусматривает создание новых рабочих мест.

Фонд развития промышленности принимает активное участие в реализации нескольких национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».