Я нашел ошибку
Главные новости:
Инспекторы ДПС познакомили детей со служебным транспортом, на котором они ежедневно несут службу.
Сотрудники Госавтоинспекции провели для учащихся «Медико-технического лицея» Самары урок безопасности
При оформлении материалов правонарушения все административные процедуры осуществляются полицейским в зоне действия видеорегистратора.
Госавтоинспекция региона разъясняет ответственность за дачу взятки должностному лицу
Фонд, созданный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, предлагает промышленным предприятиям льготные условия софинансирования проектов.
При поддержке регионального Фонда развития промышленности в Самарской области реализуется 11 инвестпроектов 
Дмитрий Азаров встретился с многодетной семьей Наумовых, поздравил с наступающими новогодними праздниками и вручил им ключи от нового автомобиля марки ГАЗель Next.
Дмитрий Азаров вручил ключи от нового автомобиля многодетной семье из Тольятти
В результате реализации проекта будет создано 3400 новых рабочих мест и еще столько же в ближайшей периферии объекта.
Компания «OZON-Поволжье» - новый резидент ТОСЭР «Чапаевск»
По его словам, это большое событие в жизни страны и шаг в сторону повышения ее безопасности и обороноспособности.
Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"
Власти Поморья отмечают, что для проведения работ понадобится привлечь тяжелую технику, этот вопрос решается совместно с Министерством обороны России.
Около 600 тонн металлолома планируют собрать на архипелаге Новая Земля в 2022 году
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.17
EUR 82.93
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

При поддержке регионального Фонда развития промышленности в Самарской области реализуется 11 инвестпроектов 

24 декабря 2021 21:15
147
Фонд, созданный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, предлагает промышленным предприятиям льготные условия софинансирования проектов.

В 2021 году при поддержке Фонда развития промышленности Самарской области профинансировано 11 инвестиционных проектов. Фонд, созданный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, предлагает промышленным предприятиям льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, производство комплектующих и повышение производительности труда. Общая сумма предоставленных льготных займов в этом году составила 264 млн рублей.

«Фондом реализуется региональная программа, по которой промышленные предприятия могут получить льготные займы от 5 млн рублей до 15 млн рублей по ставке от 2% до 3% годовых и сроком до 5 лет. Совместные программы с федеральным ФРП дают возможность получить до 100 млн рублей по ставке от 1%», - рассказала генеральный директор Фонда развития промышленности Самарской области Юлия Красина.

Так, Фонд участвовал в реализации трех инвестиционных проектов совместно с федеральным институтом развития и в восьми проектах - по региональной программе финансирования, один проект по региональной программе уже одобрен и будет выдан в 2022 году.  

Вместе с федеральным Фондом развития промышленности были одобрены три займа на общую сумму 164,7 млн рублей для реализации инвестпроектов, из которых почти 50 млн рублей - средства регионального ГФРП СО. 

Поддержку от двух финансовых организаций получили ООО «Стальсервис-ТЛ», реализующий проект по расширению производства автокомпонентов и ООО «Версаль» с проектом по организации серийного производства мебели. До конца года планируется поддержать проект по производству мелкоштучных бетонных изделий ООО «БТС». 

«По действующей региональной программе в этом году региональный Фонд развития промышленности одобрил девять инвестпроектов на общую сумму 114 млн рублей, в текущем году восемь проектов уже профинансировано. Это проекты в сфере производства автокомпонентов, упаковочных и изоляционных материалов, сухих строительных смесей и многих других, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Фонд работает с предприятиями на условиях софинансирования – общий объем инвестиций по поддержанным проектам по региональной программе превысит 157 млн рублей. В следующем году мы продолжим работу по поддержке инвесторов, модернизирующих свои производства, осваивающих новые направления деятельности и реализующих свои планы по развитию предприятий». 

За счет средств льготного займа АО «Апекс» уже приступила к реализации инвестиционного проекта по организации производства пластмассовых изделий для автомобильной промышленности и других отраслей. За счет средств займа компания планирует приобрести современное высокотехнологичное оборудование. В рамках реализации инвестпроекта будут расширены действующие производственные мощности в связи с получением номинаций на новые проекты для производства деталей интерьера (панель проборов), деталей подкапотного пространства, деталей системы отопления и кондиционирования для новых моделей автомобилей Lada Granta, Renault Logan, Renault Sandero, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail.

Еще одна компания - ООО «Росарсенал» - обратилась за льготными средствами ГФРП СО для приобретения оборудования, которое позволит модернизировать участок сборки изделий 3D в цехе промышленной упаковки, а также закупки сырья для производства упаковки по новой технологии. Реализация этого проекта общей стоимостью 12,4 млн рублей позволит предприятию увеличить производительность труда в 2,5 раза, снизит трудоемкость и материалоемкость, повысит качество выпускаемой продукции. 

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» за счет займа ГФРП СО приобрел оборудование для модернизации системы подачи и просева (подготовки) гипсового вяжущего для производства сухих строительных смесей (ССС) ТМ FORMAN. «Самарский гипсовый комбинат» – одно из крупнейших предприятий гипсовой отрасли России. Основная специализация комбината – выпуск высокопрочного и строительного гипса, пазогребневых гипсовых плит, а также сухих строительных смесей и уникальных продуктов для изготовления элементов интерьера.

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить выпуск сухих строительных смесей ТМ FORMAN, оригинальных гипсовых составов для заливки полов, сократить простои и потери на производственной линии, обеспечить надёжное воздухоснабжение технологических процессов, что приведет к увеличению производительности действующей линии и сокращению сроков поставки готовой продукции клиентам ЗАО «Самарский гипсовый комбинат».

ООО «Волжская фабрика упаковки» за счет займа ГФРП СО организует производство мультифиламентной нити и модернизирует действующее производство мягкой полипропиленовой упаковки. Волжская фабрика упаковки с 2007 года производит полипропиленовую упаковку и поставляет продукцию в 89 городов, имея свыше 590 клиентов. Продукция компании сертифицирована на соответствие российским и международным стандартам, ее можно купить и использовать для хранения и перевозки грузов в России, Европе и других регионах. На льготные средства компания планирует закупить высокотехнологичное оборудование и контролировать качество всех видов производимой продукции на всех этапах технологического процесса, начиная с получения высокопрочной мультифиламентной нити, и заканчивая сборкой контейнера.

Реализация практически всех инвестпроектов предусматривает создание новых рабочих мест. 

Фонд развития промышленности принимает активное участие в реализации нескольких национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
24 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня
208
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 декабря 2021  13:46
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
301
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
24 декабря 2021  13:27
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
297
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
24 декабря 2021  11:45
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
332
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
23 декабря 2021  13:26
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
577
Весь список