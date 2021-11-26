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Повышения зарплаты ждут 4 из 10 работников в Самарской области, но ожидается оно только в 3 из 10 компаний

26 ноября 2021 11:50
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Повышения зарплаты ждут 4 из 10 работников в Самарской области, но ожидается оно только в 3 из 10 компаний

Повышения зарплаты до конца года ожидают 43% жителей Самарской области, но проводить индексацию в регионе ближайшее время намерены 27% работодателей. Оба показателя выше, чем в прошлом году, — экономика постепенно адаптируется к ковидным условиям и инфляционным процессам.

Во многих организациях конец года — традиционное время для повышения зарплаты или ее индексации. В ближайшее время сделать это планируют 27% компаний в Самарской области — это заметно больше, чем в 2020 году (20%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (31%). Пока не планирует индексировать зарплаты сотрудникам 48% работодателей в регионе.

При этом 23% организаций в Самарской области повышали зарплаты менее чем полгода назад, еще 25% — от полугода до года назад. В 15% компаний с момента последней индексации зарплаты прошло от года до двух лет. Еще 13% предприятий делали это более двух лет назад.

Между тем пересмотра своих доходов работодателями до конца года ожидают 43% жителей города, чаще других — респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (51%). «Очень выросли цены, из-за инфляции фактический доход упал», — комментируют опрошенные. Не рассчитывают на индексацию 36% опрошенных: 3% сообщили, что им и так недавно повысили зарплату, столько же работают на нынешнем месте непродолжительное время, а 30% не ждут повышения по другим причинам, сообщает SuperJob.

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