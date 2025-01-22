Объём просроченных ипотечных платежей вырос в полтора раза

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Объём просроченных ипотечных платежей превысил 101 млрд рублей. В январе-ноябре 2024 года он вырос в 1,5 раза или на 34,9 млрд рублей. Для сравнения, за 2023 год темп накопления проблемных долгов составил всего 5,3% (+3,4 млрд). К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

«Мы прогнозировали , что по итогам 2024 года объём просроченной ипотеки превысит 100 млрд рублей. И не ошиблись. Порог был преодолён досрочно – уже к 1 декабря», — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 года в денежном эквиваленте по сравнению с 2023-м ускорилось в 13 раз (+34,87 млрд против +3,39 млрд), в процентном — в 10 раз (+52,1% против + 5,3%). К декабрю 2024-го портфель неплатежей в ипотеке превысил 101,7 млрд рублей.

«Для объективности стоит заметить, что каждый декабрь любого года банки-кредиторы стремятся максимально сократить объём просроченной задолженности на своём балансе, в том числе и ипотечной. Так было в декабре 2023-го (за один месяц просроченный портфель снизился на -1,4 млрд или -2% по сравнению с ноябрьскими показателями), декабре 2022-го (-852 млн или -1,2%) и в декабре 2021-го (-2,78 млрд или -4,2%). Можно предположить традиционное сокращение и по итогам декабря 2024-го, — рассуждает Денис Аксёнов. — Но и без традиционной предновогодней корректировки видно, что текущий рост просроченной задолженности по ипотеке превосходит любые предыдущие. Покупатели ушли с рынка в депозиты, значит, должникам невозможно быстро реализовать жилье и погасить долги, а кредиторам — отразить в отчётности сокращение проблемного портфеля».

Наибольшая доля в совокупном портфеле ипотечных неплатежей накоплена жителями Москвы (16% или 16,6 млрд), Московской области (10% или 10,4 млрд рублей), Краснодарского края (7% или 7,3 млрд) и Санкт-Петербурга (5% или 4,9 млрд). К декабрю 2024 года банки отразили неплатежи, сформировавшиеся по август 2024-го включительно (так называемый NPL 90+, неплатежи более 90 дней).