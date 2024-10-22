Об инвестиционной привлекательности Самарского региона расскажут во время закрытого Инвестиционного завтрака

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Самарская область – уникальный регион, который постепенно становится ключевым логистическим хабом. С 2022 года идет активное наращивание складских мощностей, и увеличивается логистический потенциал, но насыщения качественной складской инфраструктурой еще не произошло, площадей не хватает, вакансия, даже при растущих ставка, низкая.

Об инвестиционной привлекательности региона подробнее расскажут во время закрытого Инвестиционного завтрака, организованного консалтинговой компанией IBC Global.

– Такая ситуация сложилась по ряду причин. Во-первых, изменения в цепочках поставок, которые начались в 2022 году, заставили игроков рынка адаптироваться к новым реалиям, нарастить и перераспределить текущие складские мощности. Во-вторых, при нехватке площадей правительство региона разработало программу по привлечению новых инвесторов, инвестиций и предприятий. В 2023 году было начато строительство крупных индустриальных и логистических комплексов на территории Самарской области, – рассказал Станислав Ахмедзянов. – К 2024 году Самарская область вошла в топ самых крупных регионов по общему объёму качественной складской недвижимости, наряду с Екатеринбургом, Краснодаром, Новосибирском и другими городами.

На территории региона строится международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай» с мостовым переходом через Волгу, который свяжет регионы России с Казахстаном, а также обеспечат выход в Китай. Однако, Самара расположена выгодно не только на суше. В регионе сразу три речных порта для судов класса «река — море» с выходом к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому каналам.

О перспективах и ситуации на рынке индустриальной и складской недвижимости потенциальным инвесторам расскажут 13 ноября во время закрытого инвестиционного завтрака в отеле Lotte. Спикерами во время мероприятия станут: Станислав Ахмедзянов – управляющий партнер IBC Global и Юлиана Хронюк, директор по развитию, Light Industrial IBC Global, а также другие эксперты отрасли индустриальной недвижимости.

Мероприятие пройдет в закрытом формате, количество мест ограничено.

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