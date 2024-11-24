Названа средняя цена за 1 квадратный метр вторичного жилья в Самаре

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В Самаре в два раза упал спрос на вторичном рынке жилья по сравнению с ноябрем 2023 года. Вслед за этим начали опускаться и цены на квартиры. Пока они стали на 5-10% ниже лета-2024. Но, по прогнозам экспертов, это еще не предел.

— Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке в Самаре составила 108 тысяч 74 рубля. Конечно же, цена по районам отличается. Самый дорогой — Ленинский, где один квадратный метр жилья стоит в среднем 171 тысячу 290 рублей. А самые бюджетные районы — Красноглинский и Куйбышевский, там цена за квадратный метр составляет в среднем 86 тысяч 972 рубля, — объясняет специалист по недвижимости «Центра недвижимости и права „Огни Самары“» Наталья Прохорова. — 95% сделок на вторичном рынке проходят за наличные средства и только 5% — с использованием ипотечных средств, в связи с высокими ставками в банках от 25%.

С такими условиями время продажи квартир на вторичном рынке сильно увеличилось.

— Сроки доходят до 130 дней. Если мы рассмотрим период с января по октябрь этого года, квартиры стоят в экспозиции в среднем 61,7 дня, буквально год назад (с января по октябрь 2023 года) квартиры были в экспозиции в среднем 41,7 дня. Средний дисконт от стоимости лота составил 4%, большинство собственников не готовы давать скидку более 5% от стоимости объекта, — говорит Наталья Прохорова.

По словам эксперта, сейчас большим спросом пользуются двухкомнатные хрущевки и ленинградки. Их стоимость варьируется от 3,5 до 5,5 миллиона рублей. Цена на всегда считавшуюся доступной однушку в хрущевке стартует от 3 миллионов рублей.

При этом в мэрии Самары норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья утвердили на уровне 36 тысяч 674 рублей. Эти цифры будут использовать для расчетов соцвыплат участникам госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на покупку квартиры или строительство дома за 4-й квартал 2024 года, пишет 63.ру.