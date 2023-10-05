99

Федеральная служба государственной статистики опубликовала сведения об основных показателях социально-экономического развития за восемь месяцев текущего года. Анализ данных свидетельствует об укреплении положительных тенденций в экономике страны. Как показывает мониторинг данных о состоянии экономики Самаркой области, восстановление региональных предприятий идет темпами, опережающими среднероссийские. Наш регион выходит в лидеры экономического роста.

«Продолжается уверенный рост экономики Самарской области. Сегодня уже можно сказать, что все, даже консервативные прогнозы, которые предсказывали либо стагнацию, либо умеренный рост экономических показателей, в нашем регионе не сбываются. Благодаря высокому уровню диверсификации экономики нашей области, а ее основу составляет сразу несколько отраслей – это машиностроение, нефтепереработка и нефтехимия, химия, производство электрической продукции, машин и оборудования, - восстановление после определенного спада, вызванного новой коронавирусной инфекцией, разрыва экономических связей с недружественными странами, происходит очень быстрыми темпами. Предприятия нашего региона очень успешно пользуются освободившимися на рынке нишами, которые раньше занимали западные компании, и обеспечивают насыщение рынка высококачественной продукцией собственного производства», - прокомментировал ситуацию врио первого вице-губернатора – председателя Правительства региона Виктор Кудряшов.

По итогам восьми месяцев текущего года, индекс промышленного производства, который характеризует динамику объема выпуска продукции в физическом выражении, то есть в сопоставимых ценах, к аналогичному периоду прошлого года составил 108,2. Это выше, чем в среднем по Российской Федерации, где этот показатель фиксируется на уровне 103%.

В обрабатывающих отраслях производства, куда входят все отрасли, кроме добычи полезных ископаемых и предприятий коммунального комплекса, объем выпуска продукции в физическом выражении увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6% в стране и на 12,2% в Самарской области. Каждый месяц текущего года положительная динамика усиливается.

Значительный вклад в динамику промышленного производства вносит автопром, и объем производства в автомобильной промышленности, включая производство автокомпонентов, за восемь месяцев вырос на 65,4%. Объем отгруженной продукции составил 200,9 млрд. рублей.

Предприятием, определяющим показатели отрасли, является АО «АВТОВАЗ». Объем производства автомобилей и машинокомплектов за период с января по август 2023 года составил 207 232 шт.

«По итогам года ожидается исполнение одного из самых амбициозных планов предприятия по объему выпуска продукции: порядка 400 тысяч автомобилей. План на 2024 год еще более масштабный - 500 тысяч машин. Существенный рост – почти в два раза – показывают прочие предприятия машиностроения, включая предприятия, которые работают по космической тематике. Более чем на 30% выросло производство электрического оборудования. Фиксируется прирост объемов производства в химической промышленности, производстве продуктов питания и многих других отраслях», - отмечает врио председателя областного Правительства.

На протяжении последних лет, в том числе благодаря системной работе Правительства РФ и властей региона по поддержке сельхозпроизводителей, растет объем производства валовой продукции сельского хозяйства. На 2,3% за истекший период в Самарской области выросло производство мяса, на 2,6% - производство молока, на 3,3% - яиц.

Сохраняются высокие объемы инвестиций в основной капитал, что создает основу для дальнейшего роста экономики в будущем. В приобретение и обновление основных фондов за первое полугодие региональными предприятиями было вложено более 180 миллиардов рублей. Это, в сопоставимых ценах, выше, чем аналогичный показатель первого полугодия прошлого года.

Позитивным явлением для экономики является рост оборота розничной торговли, возрождается потребительская активность. В Самарской области значение этого показателя за истекший период фиксируется на уровне 106,4%, по стране в целом – 103,7%.

На 4,2% увеличился объем платных услуг населению (в сопоставимых ценах). Уровень номинальной заработной платы за январь-июль 2023 года к январю-июлю 2022 года увеличился на 16,4%, что превышает темпы инфляции и среднероссийский показатель роста – 12,9%.

Преодолеть последствия кризисов предприятиям Самарской области помогает выверенная система господдержки, льгот, налоговых преференций. В 2022 году из федерального бюджета промышленными предприятиями Самарской области получено почти 40 миллиардов рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета на общую сумму более

2,8 миллиарда рублей. Региональные организации получили субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по современным технологиям, на компенсацию затрат на транспортировку продукции, компенсацию затрат производителям сельскохозяйственной техники, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

Поддержка Правительства РФ и усилия Правительства Самарской области помогли АО «АВТОВАЗ» в 2022 году сохранить трудовой коллектив: было организовано временное трудоустройство работников, занятых неполную рабочую неделю. С мая по ноябрь было направлено 2, 218 млрд. рублей для трудоустройства более 26 тысяч сотрудников, находящихся под риском увольнения. В первом полугодии 2023 года на аналогичные цели автозаводом было получено из областного бюджета 0,804 млрд. рублей. Еще 12 организаций получили субсидии из регионального бюджета на сумму более 91 млн. руб. Это позволило возместить часть затрат, связанных с покупкой нового оборудования, проведением НИОКР, поддержкой занятости.

Федеральный Фонд развития промышленности, как один из важнейших институтов развития России, внес особый вклад в обеспечение устойчивости экономики в кризисный период. С 2015 года при поддержке ФРП было профинансировано 29 инвестиционных проектов региональных предприятий, объем поддержки в этой части составил более 10,9 миллиардов рублей.

АО «АВТОВАЗ» из фонда развития промышленности в 2022-2023 годах получил льготные займы в размере около 6 миллиардов рублей, которые позволят локализовать в Самарской области производство передних приводных валов и осуществить модернизацию производства под выпуск до 500 тысяч автомобилей в год начиная с будущего года.

С 2020 года в Самарской области функционирует Государственный фонд развития промышленности Самарской области. Поддержку регионального фонда на общую сумму более 658 миллионов рублей получили 32 самарских предприятия, в том числе в 2022 году фондом было предоставлено 11 займов на общую сумму 280 миллионов рублей, в 2023 году - 8 займов на сумму 162,8 миллиона рублей.

В 2022 году фондом были также предоставлены гранты на компенсацию процентов по кредитам, оформленным для целей пополнения оборотных средств, на общую сумму 107,4 миллиона рублей. В условиях колоссального санкционного давления данная мера поддержки была очень своевременна и востребована самарскими предприятиями. 19 организаций компенсировали часть процентов по кредитному портфелю объемом 6 миллиардов рублей.

«Предприятия Самарской области восстанавливаются быстрее, чем мы планировали. Правительство региона, в рамках работы штаба по повышению устойчивости функционирования экономики, находится в постоянном взаимодействии с промышленными предприятиями, помогая решать все возникающие проблемы не только на местном, но и на федеральном, межрегиональном уровне, что позволяет предприятиям более активно принимать решения об инвестировании. Позитивная динамика экономического развития - результат большой совместной работы трудовых коллективов, их руководителей, отраслевых сообществ и команды губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова», - подчеркнул Виктор Кудряшов, оценивая итоги экономического развития региона за восемь месяцев с начала года.

Фото: пресс-служба правительства СО