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На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Самарской области»

7 ноября 2024 13:37
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На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Самарской области»

Предприниматели, которые производят товары в области, смогут разместить их на специальной витрине маркетплейса и получить дополнительное продвижение.

Ozon запускает новую региональную витрину при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области. Проект реализуется в рамках программы продвижения отечественных товаров «Сделано в России».

На витрине «Сделано в Самарской области» представлены сотни различных товаров от местных производителей. Покупатели маркетплейса смогут без труда найти и приобрести среди них нужное. Ассортимент раздела будет постоянно расширяться.

Разместить свои товары на витрине может любой продавец с местным производством. Для этого необходимо принятие участия в проекте по присвоению региональной символики «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области».

Ozon в сотрудничестве с региональными властями начал запускать региональные витрины еще в 2022 году. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из 17 регионов России — от Москвы до Хабаровска. «Сделано в Самарской области» станет еще одной витриной, запущенной для поддержки местных предпринимателей.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев отметил: «Цель команды Ozon – поддержка и развитие производства по всей России. С помощью витрины предприниматели из Самарской области смогут дополнительно продвигать товары на рынке и выйти на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Товары регионального производства пользуются спросом – за первую половину текущего года покупатели приобрели 17 млн товаров от более 2,5 тысяч региональных брендов».

Преимущество витрины отметила руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Минпромторга Самарской области Юлия Клинкова: «Наша задача создать условия для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности самарских производителей. Я уверена, что такая инициатива будет способствовать продвижению местной продукции и популяризации бренда "Сделано в Самарской области". Мы всегда рады поддержать проекты, направленные на повышение узнаваемости местной качественной продукции как внутри региона, так и на межрегиональных рынках».

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