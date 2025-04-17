Минпромторг сократит параллельный импорт товаров в Россию

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Министерство промышленности и торговли России значительно сократит список товаров, которые поставляются в страну по параллельному импорту, сообщают «Известия».

Если раньше Минпромторг позволял бизнесу ввозить целые категории товаров — например, одежду, духи или косметику, то теперь будет разрешено импортировать лишь ограниченное число брендов. Новый приказ ведомства должен появиться в конце апреля — начале мая, утверждают сразу два источника редакции. В ведомстве эту информацию подтвердили, сообщив, что соответствующий документ уже находится на регистрации в Минюсте. В качестве одной из причин для сокращения списка в министерстве назвали развитие отечественного производства.

К параллельному импорту допустят ограниченный список марок, а не товарную категорию полностью, утверждает другой источник «Известий».

Министерство не случайно урезает этот канал доставки — отечественные производители постепенно заполняют рынок продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей, отметил собеседник редакции.

— Такой подход даст таможенникам больше возможностей контролировать ввоз товаров в Россию. Дело в том, что до введения параллельного импорта сотрудники ФТС использовали механизм, который позволял им легко различать легальную и контрафактную продукцию. Они сверялись со списком поставщиков, одобренных правообладателями. Если импортера не было в таком перечне, его партию могли притормозить на границе, — отметил источник.