Я нашел ошибку
Главные новости:
6 из 10 компаний Самары используют системы автоматизации рекрутинга
6 из 10 компаний Самары используют системы автоматизации рекрутинга
Минпромторг сократит параллельный импорт товаров в Россию
Минпромторг сократит параллельный импорт товаров в Россию
Рекорд тепла был побит 16 апреля в семи городах центра России
Рекорд тепла был побит 16 апреля в семи городах центра России
Врач рассказала о полезных рецептах пасхальных угощений
Врач рассказала о полезных рецептах пасхальных угощений
Минтруд предложил уточнить признаки трудовых отношений в законодательстве РФ
Минтруд предложил уточнить признаки трудовых отношений в законодательстве РФ
В Чапаевске женщину и двух мужчин задержали с наркотиками
В Чапаевске женщину и двух мужчин задержали с наркотиками
В России почти на четверть выросли продажи белого шоколада
В России почти на четверть выросли продажи белого шоколада
В Самарской области успешно реализуется закон о «гаражной амнистии»
В Самарской области успешно реализуется закон о «гаражной амнистии»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.59
0.29
EUR 93.34
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минпромторг сократит параллельный импорт товаров в Россию

17 апреля 2025 10:16
82
Минпромторг сократит параллельный импорт товаров в Россию

Министерство промышленности и торговли России значительно сократит список товаров, которые поставляются в страну по параллельному импорту, сообщают «Известия».

Если раньше Минпромторг позволял бизнесу ввозить целые категории товаров — например, одежду, духи или косметику, то теперь будет разрешено импортировать лишь ограниченное число брендов. Новый приказ ведомства должен появиться в конце апреля — начале мая, утверждают сразу два источника редакции. В ведомстве эту информацию подтвердили, сообщив, что соответствующий документ уже находится на регистрации в Минюсте. В качестве одной из причин для сокращения списка в министерстве назвали развитие отечественного производства.

К параллельному импорту допустят ограниченный список марок, а не товарную категорию полностью, утверждает другой источник «Известий».

Министерство не случайно урезает этот канал доставки — отечественные производители постепенно заполняют рынок продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей, отметил собеседник редакции.

— Такой подход даст таможенникам больше возможностей контролировать ввоз товаров в Россию. Дело в том, что до введения параллельного импорта сотрудники ФТС использовали механизм, который позволял им легко различать легальную и контрафактную продукцию. Они сверялись со списком поставщиков, одобренных правообладателями. Если импортера не было в таком перечне, его партию могли притормозить на границе, — отметил источник.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Названа дата завершения отопительного сезона в Самаре
16 апреля 2025  19:29
Названа дата завершения отопительного сезона в Самаре
382
В Самаре сократят маршрут одного автобуса
16 апреля 2025  12:56
В Самаре сократят маршрут одного автобуса
508
В День Победы в историческом центре Самары запретят продажу алкоголя
16 апреля 2025  12:08
В День Победы в историческом центре Самары запретят продажу алкоголя
332
17 апреля глава Железнодорожного района Самары проведет прямой эфир с жителями
16 апреля 2025  11:52
17 апреля глава Железнодорожного района Самары проведет прямой эфир с жителями
349
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
15 апреля 2025  22:36
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
1247
Весь список