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Крупные производители хлеба уведомили о планах повысить отпускные цены на 10–12%

21 февраля 2025 10:12
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Крупные производители хлеба уведомили ретейлеров о планах повысить отпускные цены на  10–12%

Крупные производители хлеба уведомили ретейлеров о планах повысить отпускные цены на  10–12% с 1 марта. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что среди причин повышения цен производители привели рост затрат на складскую и транспортную логистику, увеличение налоговой нагрузки и подорожание сырья.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев подчеркнул, что уведомления производителей в данный момент находятся на рассмотрении у ретейлеров. Он добавил, что с начала года средняя наценка на самые доступные виды пшеничного хлеба в крупных торговых сетях уже составляла 5–7%.

Если очередное повышение цен произойдет, то оно будет происходить постепенно, отмечает издание. Подобное достигается за счет сдерживания наценок на социально значимые виды хлеба, а также благодаря совместным промоакциям сетей и производителей, пишет Газета.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что шоколад из какао-бобов в российских магазинах подорожает на 15–25% в 2025 году.

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