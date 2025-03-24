Я нашел ошибку
Главные новости:
Адвокат подсудимого заверил, что артист больше никогда не сядет за руль и не нуждается в возвращении водительского удостоверения.
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова
В Самарской области второй год реализуется образовательная программа «Специалист по управлению персоналом».
Кадровики предприятий региона приобрели новые компетенции
Новое оборудование позволяет нам охватить максимальное количество пациентов с широким спектром заболеваний.
Физиотерапевтический кабинет Самарской городской поликлиники №6 оснастили современным оборудованием
В России продолжает действовать госпрограмма финансовой поддержки семей - «Материнский капитал».
Росреестр СО: изменения в законе о «Материнском капитале»
В Самарской области из-за ДТП с нефтевозом экологии причинен ущерб на 9,7 млн рублей
В Самарской области из-за ДТП с нефтевозом экологии причинен ущерб на 9,7 млн рублей
на реке Волга около причала «Нефтяник» двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
На реке Волга около причала «Нефтяник» двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
Инвестиции в основной капитал в Самарской области превысили 560 миллиардов рублей
Инвестиции в основной капитал в Самарской области превысили 560 миллиардов рублей
Молодёжь Самары и Снежного объединяется для сохранения истории и создания новых возможностей
Молодёжь Самары и Снежного объединяется для сохранения истории и создания новых возможностей
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.64
0.24
EUR 91.43
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция психолога Елены Баишевой пройдет в Самаре в Музее Рязанова
СОУНБ приглашает на музыкально-просветительскую програму «Весенняя сюита»
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Инвестиции в основной капитал в Самарской области превысили 560 миллиардов рублей

24 марта 2025 13:50
132
Инвестиции в основной капитал в Самарской области превысили 560 миллиардов рублей

За 2024 год инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Это на 45,9 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Сумма прироста сопоставима со строительством дополнительно 10 крупных современных производств. 

В прошлом году в свое развитие активно инвестировали и действующие предприятия, и новые инвесторы на специальных инвестиционных площадках. Более трети всего объема инвестиций направлены в обрабатывающие производства. Объем вложений в эту отрасль увеличился на 7% по сравнению с 2023 годом. Высокий уровень инвестиций зафиксирован в сферах транспортировки и хранения, добычи полезных ископаемых, энергетики и сельского хозяйства. В прошлом году активнее инвестировал малый и средний бизнес - по итогам прошлого года их вложения выросли на 7,1%.

«Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60 % по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, что по итогам 2023 год инвестиции в основной капитал составили 516,6 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом, когда объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 млрд рублей, инвестиции выросли более, чем в 2 раза.

В общем объеме инвестиций по итогам 2024 года значительно выросла доля внебюджетных источников - бизнес активно вкладывается в развитие региона и использует все возможности, созданные здесь для развития. По этому показателю регион занял 2 место в ПФО.

«Инвестиции бизнеса позволяют региону создавать рабочие места, привлекать в регион новые компетенции, развивать новые сектора экономики, формировать дополнительную налоговую базу, за счет чего обеспечивать соцгарантии, строить новые социальные объекты и общественные пространства, формировать достойное качество жизни наших граждан», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2024 году бизнес активно инвестировал в сферы производства строительных материалов, фармацевтики, транспорта, пищепрома, туризма, химии, логистики и др.

Наиболее крупные проекты реализуются в химической промышленности, автомобилестроении, аэрокосмическом кластере, пищевой промышленности, логистике, сельском хозяйстве, фармацевтике. В 2024 году удалось превысить рекорды прошлых лет по запуску инвестпроектов – за счет и с привлечением внебюджетных источников введено 34 объекта.

Самарская область занимает 12 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, входит в тройку регионов-лидеров по уровню инновационной активности организаций. Технопарк «Жигулевская долина» входит в тройку лучших среди российских технопарков, ОЭЗ «Тольятти» также входит в ТОП-3 наиболее привлекательных инвестплощадок страны, занимая третью строчку рейтинга Минэкономразвития России.

Развиваются индустриальные и логистические парки. Недавно принято решение о создании еще одной площадки на севере областной столицы - парк «Самара» будет специализироваться на проектах в сфере промышленности. Принято решение о развитии 3 и 4 очередей особой экономической зоны.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
24 марта 2025  10:29
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
181
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
24 марта 2025  10:19
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
243
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
832
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
926
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
697
Весь список