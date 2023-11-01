Еще 10 стартапов получат статус резидента технопарка «Жигулевская долина»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это практичная одежда, которая занимает промежуточное положение между домашними и уличными вещами, поскольку предназначена для носки в свободное время.
Специалисты Самарского политеха выпустили летнюю и осеннюю коллекцию одежды в стиле лаундж
Муниципалитеты Самарской области усилят работу с инвесторами.
Стартовала стратегическая сессия по повышению инвестиционной привлекательности муниципалитетов региона
Вильфанд: температура в Москве 1 ноября побила рекорд 1934 года на 1,5 градуса.
В Москве зафиксировали бабье лето в ноябре, но очень короткое
Продолжаются осенние каникулы - время отдыха ребят от школьных занятий.
МЧС СО: напомните детям правила безопасности
Участвовать в ней могут все желающие вне зависимости от возраста.
Росприроднадзор запустил акцию «Новогодняя экоигрушка»
На ВДНХ начнет работу Международная выставка-форум «Россия». Событие, равного которому еще не было ни в истории ВДНХ, ни в истории нашей страны.
4 ноября Самарская область представит свои достижения на Международной выставке-форуме «Россия»
При столкновении грузовика DAF с  автомобилем Daewoo Matiz погиб человек.
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Сызранском районе
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +11, +13°С.
2 ноября в Самарской области без осадков, до +13°С
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.02
-1.22
EUR 97.93
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Еще 10 стартапов получат статус резидента технопарка «Жигулевская долина»

1 ноября 2023 11:32
169
Еще 10 стартапов получат статус резидента технопарка «Жигулевская долина»

Еще 10 стартапов получат статус резидента технопарка «Жигулевская долина» и будут с господдержкой развивать свои проекты: от разработки малоразмерного газотурбинного двигателя до создания универсальной транспортной платформы для малой гидроавиации. В технопарке прошло очередное заседание Экспертного совета во главе с врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым.

Условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса в Самарской области создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова.

«По итогам 2022 года «Жигулевская долина» признана лучшим технопарком страны. Для резидентов площадки открыт доступ ко всем возможностям, созданным на региональном и федеральном уровнях. Помочь разобраться с действующими возможностями, в том числе, организовать участие в выставках, федеральных конкурсах грантов, получить статус участника «Сколково» призвана команда технопарка. Мы рады, что новые стартапы приходят к нам со своими проектами, заявляют о себе и своих амбициозных планах», - сказал Дмитрий Богданов.

Для резидентов, помимо доступа к федеральным и региональным мерам поддержки, на льготных условиях доступны возможности инфраструктуры технопарка – размещение в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в оснащенном конгресс-центре. Стартапам предлагаются различные инструменты поддержки: информационное сопровождение, участие в выставках, продвижение в СМИ, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, разнообразные консультационные услуги. Проектные менеджеры курируют каждую компанию и помогают подбирать оптимальные меры содействия.

Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково», региональным партнером Агентства по технологическому развитию. В «Жигулевской долине» работает представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Также технопарк является партнером Инновационного Фонда Самарской области и активно налаживает взаимодействие с крупнейшими предприятиями России и дружественных государств. Это значительно усиливает возможности для развития проектов и выращивания их до требований крупных заказчиков и выхода на рынок.

«Мы стали резидентом «Жигулевской долины» для того, чтобы получить поддержку нашего проекта. Наша компания заинтересована в получении информации про актуальные программы поддержки МСП, а также про форумы и мероприятия, направленные на продвижение компании. Нам понадобится помощь в продвижении проекта в социальных сетях, в разработке брендбука для позиционирования стартапа на рынке. Сейчас мы находимся в поиске компаний, заинтересованных в наших услугах и проектах», – поделился Роман Давыдов, компания «ИННОПОЛ-ТЕХНОЛОГИИ», проект «Создание центра инжиниринга и опытного производства в области электроники и промышленного оборудования».

«Жигулевская долина» является крупнейшим технопарком в сфере высоких технологий в России. Здесь развивают свои проекты более 300 резидентов.

Полный список одобренных проектов размещён по ссылке. Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента «Жигулевской долины» можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По обращениям жителей Самарской области продлили действие социальных транспортных карт
1 ноября 2023  12:20
По обращениям жителей Самарской области продлили действие социальных транспортных карт
295
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
1 ноября 2023  10:42
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
169
В Самаре изменится стоимость проезда по безлимитным картам
31 октября 2023  13:34
В Самаре изменится стоимость проезда по безлимитным картам
481
Дмитрий Азаров назначил министра имущественных отношений Самарского региона
31 октября 2023  13:17
Дмитрий Азаров назначил министра имущественных отношений Самарского региона
713
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
31 октября 2023  12:19
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
327
Весь список