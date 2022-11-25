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Для российского виноделия наступил новый этап подъема

25 ноября 2022 13:00
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для российского виноделия наступил новый этап подъема

Благодаря широкому комплексу мер государственной поддержки для российского виноделия наступил новый этап подъема. Такое мнение высказала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова в ходе участия в Первом Российском винодельческом форуме, который проходит 24-25 ноября в Москве.

«Сегодня со стороны государства создана целостная система нормативного правого регулирования и оказания господдержки развития виноградарства и виноделия, – отметила аудитор. – С 2022 года реализуется федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», цель которого - увеличение площади плодоносящих виноградников к 2030 году на 35%. В 2021 году площадь виноградных насаждений увеличилась на 4,8 тыс. га. В этом году планируется ввести еще порядка 5 тыс. га. Таким образом, общая площадь виноградников России превысит 100 тыс. га.»

Важным этапом для поддержки отрасли, по мнению аудитора, стало введение моратория на проведение проверок бизнеса.

Так, в сфере виноделия их количество снизилось в 1,5 раза. «В текущих условиях очень важно, чтобы бизнес не был «закошмарен» проверками. Кроме того, введение моратория стало важным шагом на пути повышения добросовестности бизнеса», – считает Светлана Орлова.

Свой вклад в развитие сферы виноделия внесла и Счетная палата, подготовив по итогам анализа отрасли ряд важных рекомендаций.

«По отдельным рекомендациям Счетной палаты, направленным в Правительство, уже оперативно приняты меры, – сообщила аудитор. – В частности, подготовлены изменения по введению порядка признания земель виноградопригодными, а также по порядку ведения паспорта виноградного насаждения. Кроме того, еще предстоит установить порядок осуществления контроля за достоверностью сведений в урожайной декларации, так как его отсутствие создает риски некорректной передачи этих сведений в ЕГАИС».

В то же время, несмотря на позитивную динамику, в отрасли сохраняются проблемные зоны, которые, по словам Светланы Орловой, требуют дополнительного внимания государства.

Одна из них - недостаточная господдержка научных учреждений в сфере виноградарства и виноделия. «Научные учреждения являются основой становления отрасли. При этом сложившаяся структура финансирования не обеспечивает развитие их материальной технической базы, необходимой для проведения фундаментальных научных исследований и внедрения их результатов», – констатировала аудитор.

Еще одна зона риска для отрасли – импортозамещение. Как отметила Светлана Орлова, доля отечественной техники для виноградарства и виноделия существенно мала. Так, доля отечественной продукции «Оборудование для пивобезалкогольной, винодельческой, спиртовой и ликероводочной промышленности и для производства соков» в 2021 году увеличилась только на 1% и составила 36% при плановом значении 54%. «В рамках проблемы импортозамещения важно отметить, что для понимания достижения целей федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» нужен четкий отраслевой подход. В этой связи Счетная палата предложила Правительству проработать вопрос о целесообразности внесения в ОКВЭД (Общероссийский классификатор по видам экономической деятельности) индивидуальных кодов для техники и оборудования, используемых в виноградарстве и виноделии. Без этого ничего не двинется», – считает аудитор.

В завершение Светлана Орлова призвала производителей активнее использовать открывающиеся перед ними возможности в связи с уходом с рынка иностранных компаний. 

«У каждой медали есть обратная сторона. После ухода западных конкурентов некоторые сегменты алкогольного рынка оказались вакантными. Сейчас ваша задача – завоевывать рынок, заполнить его отечественной продукцией. Государство со своей стороны создает для этого необходимые условия». 

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