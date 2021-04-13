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Дачникам придется платить и за заброшенные участки

13 апреля 2021 09:44
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Дачникам придется платить и за заброшенные участки

Суды начали заставлять дачников оплачивать взносы в садовые товарищества независимо от их желаний и возможностей. Масштабные взыскания долгов с неплательщиков и «нечленов» кооперативов приведут к нескольким последствиям, считают эксперты. И самое серьезное из них – массовый вывод на продажу участков, которыми их владельцы не пользовались, держа «про запас». Об этом пишет газета «Самарское Обозрение» 12 апреля 2021 года.

Исходя из оценок экспертов, новая волна судебных взысканий долгов по платежам дачных взносов теперь может затронуть тысячи и даже десятки тысяч владельцев садовых и огороднических участков.

Сегодня есть две основных категории неплательщиков за так называемые дачные участки — те, кто не хочет платить принципиально, и те, кому платить просто нечем. В последнюю категорию опрошенные «Самарским Обозрением» председатели СНТ относят по большей части пенсионеров, которые не имеют ни средств, ни сил на посещение своих дач. А вот в первую попадают собственники, стремящиеся сэкономить на «ненужных» им услугах — либо наследники фактически заброшенных участков, платящие за них земельный налог и не занимающихся оформлением необходимых документов ни для вступления в СНТ, ни для подготовки такой земли к продаже.

Но, как отмечают эксперты «Самарского Обозрения», сейчас, когда помимо суммы налога в 1-2 тысячи рублей в год неплательщики начнут получать счета от СНТ на суммы в среднем в 5-10 тысяч ежегодно, это способно побудить их избавляться от активов – не всех, но многих.

Одним из механизмов может стать банальная продажа участка, который ранее воспринимался как возможность сохранить деньги в недвижимости, а теперь становится излишне дорогим в обслуживании. Массовый вывод таких площадок на продажу не изменит общих трендов ценообразования на рынке, но вызовет расширение предложения на нем, допускает директор ГК «Камертон» Ирина Семенюк.

Побудить продать свои участки ту категорию населения, которая не имеет возможности платить СНТ, могут и исполнительные производства. Если речь пойдет, например, о пенсионере, имущество которого составляет квартира, в которой он проживает, и дачный участок, то требования приставов могут побудить человека сбросить лишнее, пишет Обозрение.

Теги: Акценты

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