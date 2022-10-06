Бюджет Самарской области за 2022 год вырос на 70%

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Бюджет Самарской области за год вырос на 70%. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политике Виктор Кузнецов.

Виктор Кузнецов сообщил, что с момента внесения проекта бюджета в областной парламент в ноябре прошлого года депутаты четырежды его пересматривали. При этом каждый раз бюджет увеличивался.

- Первоначально планировалось, что расходная часть бюджета Самарской области в 2022 году составит 185 миллиардов рублей, - пояснил Виктор Кузнецов. – А на сегодняшний день с учетом всех поправок, с учетом всех средств, выделенных из федерального бюджета, она составляет 322,6 миллиарда рублей. То есть рост составил более 70%.

Виктор Кузнецов пояснил, что в основном прироста бюджета удалось достичь за счет поступлений из федеральной казны. В этом году в Самарскую область из бюджета страны поступили 92 млрд рублей. В прошлом году это было 57 млрд, а в 2017 году – 21 миллиард, то есть прирост значительный.

Также выросли и налоговые поступления внутри региона – прирост налога на прибыль составил около 14%.