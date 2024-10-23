Более пяти тысяч человек в Самарской области нашли работу на ярмарках вакансий

109

С начала года в регионе 11 тысяч человек приняли участие в 336 ярмарках вакансий. Половину из них - более 5 тысяч человек - пригласили на повторное собеседование для дальнейшего трудоустройства и оформления документов.

Свыше 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, транспорта и связи, пищевой и лёгкой промышленности, сельского хозяйства, строительства, энергетики и IT представили на ярмарках более 25 тысяч вакансий, пишет Сова.



Самыми востребованными оказались инженер-программист с заработной платой 120 тысяч рублей, фрезеровщик с заработной платой 80 тысяч рублей и инженер-технолог с заработной платой от 75 тысяч рублей.

- Наши мероприятия с работодателями - это отличная возможность для соискателей узнать о вакансиях, найти подходящую работу и получить консультации от специалистов службы занятости по вопросам бесплатного обучения, - отметил директор самарской службы занятости Александр Митюхин.