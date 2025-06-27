Жителей Самарской области ждут прохладные выходные

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 28 июня, в Самаре будет облачно, утром возможен дождь. Температура воздуха составит +16° утром, днем поднимется до +18°, к вечеру останется на этом уровне, а ночью опустится до +12°…+14°. Ветер северо-западный, с порывами до 6 м/с.

В воскресенье, 29 июня, установится более ясная погода. Утром ожидается +17°, днем потеплеет до +22°, вечером будет около +21°, а ночью похолодает до +14°…+16°, возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 3–5 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +30°С. Высокие показатели также ожидаются в Красноярске и Новосибирске.

Холоднее всего в эти выходные будет в Челябинске. Здесь температура опустится вплоть до +10°С. Низкие показатели ожидаются также в Санкт-Петербурге и Казани.