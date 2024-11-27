В Самарской области ввели режим «черного неба» с 27 по 29 ноября

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В Самарской области сразу в нескольких городах объявили неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности. Жителей предупредили о возможных вредных выбросах. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«С 19 часов 27 ноября до 19 часов 29 ноября для источников выбросов Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Похвистнево, Отрадного, Чапаевска, Безенчука ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – говорится в сообщении.

Также ухудшение качества воздуха могут почувствовать жители Тольятти, Жигулевска и Винтая. На улицах возможно появление смога и запаха гари, пишет Самара-КП.

Жителям Самарской области советуют сократить пребывание на улице, реже проветривать помещения и избегать физических нагрузок на открытом воздухе. Местные предприятия получили рекомендации по снижению выбросов в атмосферу в этот период.