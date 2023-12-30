В Самарской области прогнозируют метель и гололедицу

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 04.12.2023 местами по Самарской области ожидается сильный снег, метель. Ночью и днем 04.12.2023 туман, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра 15-18 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует: