В МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли

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Каждый год при поддержке Всемирного фонда дикой природы WWF жители десятков стран по всему миру выключают свет, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения и изменения климата, напомнить о необходимости беречь природу и показать: мы вместе, а значит, можем всё.

МЕГА Самара по традиции присоединяется к акции «Час Земли». Вечером 27 марта гостей торгового центра будет встречать символичная панда, которая расскажет про акцию, а самым внимательным подарит экологичные сувениры.

В 17.00 стартует интересная программа с выступлениями музыкантов, увлекательным квестом и мастер-классами, а ровно в 20.30 вместе нажмем кнопку на большом глобусе, которая приглушит свет в внутри и снаружи МЕГИ. На 60 минут в МЕГЕ станет немного темнее, а настроение будет создавать инструментальная музыка от специальных гостей. Акцию поддерживают, в том числе, магазины в МЕГЕ, например, H&M и Леруа Мерлен, которые приглушат свет в своих секциях.

Расписание мероприятий:

17.00 и 18.00 — мастер-класс по росписи экосумки-шопера

19.00 – семейный квест «Пятый элемент»

20.00 и 20.30 — выступление инструментального коллектива

20.30 — торжественный старт акции «Час Земли» и приглушение света.

Мероприятие проходит при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Подробности на mega.ru

Кроме того, приглашаем всех желающих посетить экологическую экспозицию ИКЕА и МЕГИ, расположенную на пересечении галерей возле траволатора Ашана. На экспозиции представлены товары ИКЕА, вдохновляющие на экологичный образ жизни, эко-привычки, а также примеры и результаты социальных активностей, направленных на поддержку людей и планеты.

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