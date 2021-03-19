В МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли

Каждый год при поддержке Всемирного фонда дикой природы WWF жители десятков стран по всему миру выключают свет, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения и изменения климата, напомнить о необходимости беречь природу и показать: мы вместе, а значит, можем всё.
МЕГА Самара по традиции присоединяется к акции «Час Земли». Вечером 27 марта гостей торгового центра будет встречать символичная панда, которая расскажет про акцию, а самым внимательным подарит экологичные сувениры.
В 17.00 стартует интересная программа с выступлениями музыкантов, увлекательным квестом и мастер-классами, а ровно в 20.30 вместе нажмем кнопку на большом глобусе, которая приглушит свет в внутри и снаружи МЕГИ. На 60 минут в МЕГЕ станет немного темнее, а настроение будет создавать инструментальная музыка от специальных гостей. Акцию поддерживают, в том числе, магазины в МЕГЕ, например, H&M и Леруа Мерлен, которые приглушат свет в своих секциях.
Расписание мероприятий:
Мероприятие проходит при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF России).
Подробности на mega.ru
Кроме того, приглашаем всех желающих посетить экологическую экспозицию ИКЕА и МЕГИ, расположенную на пересечении галерей возле траволатора Ашана. На экспозиции представлены товары ИКЕА, вдохновляющие на экологичный образ жизни, эко-привычки, а также примеры и результаты социальных активностей, направленных на поддержку людей и планеты.
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