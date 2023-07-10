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В ближайшие 2-4 часа до конца ночи и днем 11 июля местами по Самарской области ожидается очень сильный ветер

10 июля 2023 21:17
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Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидаются очень сильный ветер, порывы 25-27 м/с, с сохранением до конца ночи и днем 11 июля».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ru.freepik.com

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