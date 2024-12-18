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В Анапе спасли около 30 птиц, пострадавших от мазута после ЧП с танкерами

18 декабря 2024 21:55
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Птицы поступают в разном состоянии - есть, по словам активисток, со сломанным крылом и ослепшая на один глаз.

Порядка 30 птиц, пострадавших от разлива мазута после ЧП с танкерами, уже доставили в пункт спасения в Анапе, их отмывают, а затем дают им сорбент, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков активисток находятся в пункте на автомойке в посёлке Витязево.

"Птиц всё больше и больше, начиналось с пяти, а сейчас уже 30. Здесь всё есть. Молодцы волонтёры - добрые люди, всё привезли. Птицам сначала склеиваем клювики, потому что есть очень активные, они кусаются, клюются. Затем обсыпаем крахмалом, вычищаем, выкатываем мазуту, а потом моющими средствами уже вымываем, вытираем. Дальше ими занимается медик, тоже волонтёр. Потом их в тепло - 40 градусов, чтобы не заболели", - рассказала активистка из Витязево Лариса Кожухова.

Птицы поступают в разном состоянии - есть, по словам активисток, со сломанным крылом и ослепшая на один глаз. Первую помощь им оказывает Яна Юсупова, которая раньше работала медсестрой в реанимации новорождённых в Тольятти. Недавно она переехала в Тамань, а в Анапе помогает с вечера вторника.

"В самую первую очередь им нужно дать сорбенты, чтобы в желудке слизало то, что они успели наглотаться, чтобы максимально вывести это, заливаем его каждый час", - рассказала она, вливая препарат птице.

Предприниматель из Анапы Эльза лично вызывалась мыть птиц.

"Жалко, пострадали просто так, решила не проходить мимо. Позвонила, спросила, можно ли помочь. Сказали: приезжайте",- рассказала активистка.

По данным оперштаба Кубани, поиском пострадавших птиц занимается мониторинговая группа, которая находится на постоянной связи с волонтерами, работающими на уборке прибрежной полосы от мазута.

 

Фото:  freepik.com

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