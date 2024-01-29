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Утилизация ёлок возглавила эко-тренды 2024 у самарцев

29 января 2024 13:03
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Утилизация ёлок возглавила эко-тренды 2024 у самарцев

По данным Авито, в январе 2024 года после новогодних праздников самарцы стали активнее сдавать ёлки на переработку. На платформе общий рост спроса на услуги по выносу и переработке ёлок составил 14%.  Чаще всего ёлки на переработку сдавали в Москве (+166%), Тюмени (+148%), Воронеже (+139%), Челябинске (+88%) и Санкт-Петербурге (+72%). Такой рост спроса на услугу отражает изменение отношения пользователей к экологически ответственному поведению и подчеркивает их предпочтение в пользу удобства и эффективности.

Утилизировать ёлку в Самаре можно за 650 рублей и выше 

В январе 2024 года на Авито Услугах диапазон цен на услуги по демонтажу и утилизации елок в Самаре колеблется от 650 до 2650 рублей. Исполнители предлагают свои услуги преимущественно под ключ: то есть с выносом ее из дома и отправкой на переработку. Поэтому конечная стоимость зависит, во-первых, от локации заказчика (стоимость заказов в черте города обычно ниже, чем в отдаленных пригородах), а во-вторых, от габаритов елки. По данным Авито Услуг, дороже всего услуги по утилизации елки обойдутся петербуржцам (около 4 тысяч рублей за полный комплекс услуг, в том числе клининг), ростовчанам (около 3150 рублей), оренбуржцам и ярославцам (около 2000 тысяч рублей). В остальных регионах России средняя стоимость услуг по сдаче ёлку переработку составляет около 1000 рублей.

Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах: 

«Мы наблюдаем тенденцию на увеличение переработки ёлок после новогодних праздников, как в больших городах, так и в регионах России. В этом году рост спроса составил 37%. Это подчеркивает, что в стране активно развивается более ответственное отношение к окружающей среде. При этом, при выборе исполнителя услуги важно внимательно изучить отзывы о специалисте».

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