Ночью в Самарской области ожидается сильный снег, гололед

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 4 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.



Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.



В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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