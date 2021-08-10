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На территории Самарской области солнечные орлы вывели потомство

10 августа 2021 13:49
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На территории Самарской области солнечные орлы вывели потомство

Пара хищных краснокнижных птиц выращивает птенцов на территории Красноярского района. Сразу троих. Это редчайший случай, который привлёк внимание орнитологов.

Ещё издалека маленькие хищники чувствуют приближение родителей. Эта пара солнечных орлов, их также называют императорскими и могильниками, живёт в Самарском крае не первый год. В этот раз в гнезде 3 птенца. Пернатые обосновались в искусственном гнездовье, то есть сделанном орнитологами. К слову, первые такие в регионе появились 15 лет назад. В лесах Самарской области оборудовано около тысячи искусственных жилищ для хищников: орлов, соколов и сов. Орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Паженков наблюдает за птицами и борется за сохранение редких видов порядка 20 лет. Сейчас, рассказывает, краснокнижные птенцы набирают вес и готовятся к миграции, сообщает Минлесхоз региона.

«Гнезда, где 3 птенца, — это очень редкий случай. За такими гнездами нужно наблюдать, потому что птенцов скорее всего придется подкармливать. Недели две мы ездили подкладывали птенцов мясом птицы с помощью коптера. И в общем сейчас они набрали вес и становятся на крыло», — рассказывает Алексей Паженков.

Такой пернатый детский сад солнечных орлов расположился недалеко от озера Белое – уникального места, одной из стариц Кондурчи, памятника природы регионального значения. Здесь обитает порядка сотни видов птиц.

Этот природный комплекс охраняется с 1991 года. Введён жёсткий заповедный режим. А это значит под запретом и все виды строительных работ, охота.

«Это объект, который ценен для сохранения водно-болотной фауны, флоры. Объект, который ценен для сохранения экосистемы реки Кондурча. Сохранив пойму, мы сохраняем малые реки, которые мы все так любим», –комментирует ведущий научный сотрудник лаборатории природоохранной биологии Владимир Броздняков.

Сохранить основную территории обитания редких видов птиц и животных — задача федеральных проектов «Сохранение лесов», «Сохранение уникальный водных объектов», «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Природоохранная деятельность является одним из важных направлений в региональной политике. Решению экологических проблем, накопившихся в регионе за несколько десятилетий, уделяет большое внимание глава области Дмитрий Азаров. Здоровая природа — значит, здоровые люди. В этом заключается Стратегия лидерства региона.

                                   

Теги: заповедник Красная книга орлы птицы

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