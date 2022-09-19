На программу оздоровления Волги в регионе планируют направить 10 млрд рублей из федерального бюджета

143

В понедельник, 19 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, в котором приняли участие представители министерств и ведомств, главы муниципальных образований региона. Одной из тем для обсуждения стал вопрос об участии региона в федеральных программах по направлению экологии, жилищно-коммунального-хозяйства и благоустройства.

Так, на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги», целью которого является сокращение объема сбрасываемых в Волгу загрязненных сточных вод, будет направлено из федерального бюджета порядка 10 млрд рублей. Эти средства будут распределены на ряд важных объектов. Среди них 5 объектов, работы на которых планируется завершить и ввести в эксплуатацию уже в 2023 году – это реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод в Самаре производительностью 640,0 тыс.м3/сутки, очистные сооружения в Елховском районе, реконструкция очистных сооружений в селе Солнечная Поляна, проектирование и реконструкция очистных сооружений, строительство дождевой канализации в Нефтегорске. Также в следующем году приступят к реализации проектов очистных сооружений в Приволжье и Безенчукском районе.

Кроме того, уже разрабатываются проекты еще по трем новым объектам: реконструкция комплекса биологических очистных сооружений мощностью 40 тыс. м³/сутки в Чапаевске, строительство и реконструкция сетей дождевой канализации в поселке Управленческий (Коптев овраг) со строительством очистных сооружений дождевой канализации и строительство очистных сооружений дождевых сточных вод в Автозаводском районе Тольятти.

Более 400 тысяч жителей Самарской области будут обеспечены качественной питьевой водой благодаря реализации программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициирован Президентом страны Владимиром Путиным. На нее из федерального бюджета направлено 3,3 млрд рублей. В числе объектов, которые планируются к реализации, — строительство Ветлянского артезианского водозабора, реконструкция водозабора и водопроводных сетей в селе Новый Буян Красноярского района. Они будут введены в эксплуатацию в следующем году. А также строительство водозабора с водоводом в районном центре Елховка Елховского района, реконструкция системы водоснабжения в селе Студенцы Хворостянского района, строительство Падовского группового водопровода в Пестравском районе, которые планируется сдать до конца 2024 года.

Губернатор обратил внимание на то, что важно проработать вопрос о более активном участии в программе «Чистая вода» южных районов области. Отдельно глава региона поручил продумать организацию водоснабжения на территориях перспективной застройки.

Обсуждались на совещании и планы по благоустройству. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году планируется благоустроить 141 общественную территорию и 272 дворов. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 900 млн рублей. Еще 140 общественных пространства и 272 двора преобразятся в 2024 году.

Кроме того, в 2023 году будут реализованы лучшие проекты создания комфортной городской среды, ставшие победителями VI Всероссийского конкурса. Напомним, ими стали проект благоустройства территорий у железнодорожного моста «Север и юг. Привокзальные площади» в Кинеле, «Александровская аллея» в Октябрьске и Новокуйбышевск с проектом «Парк Дубки — источник энергии».

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов, вскоре состоится второй этап Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и малых исторических поселениях. От Самарской области в дополнительном конкурсе смогут принять участие Нефтегорск, Жигулевск, Похвистнево, Чапаевск. Сейчас министерством совместно с муниципалитетами готовятся заявки для участия в нём.

Фото: департамент информационной политики СО