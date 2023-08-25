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В день проведения Самарского Международного легкоатлетического марафона в городе ограничат движение транспорта

25 августа 2023 15:24
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По традиции, старт и финиш Самарского марафона располагаются на Волжском проспекте, в районе бассейна ЦСКА.

В воскресенье, 27 августа, в областной столице пройдет масштабное спортивное событие – Самарский Международный легкоатлетический марафон на Кубок Главы города.

«В этом году мы встречаем участников марафона в Самаре в шестой раз, приезжают около трех тысяч спортсменов из четырех стран и более 170 городов и населенных пунктов России. При этом бороться за призовые места будут и уже известные, ведущие легкоатлеты. Отмечу, что трассы марафона рассчитаны на участников с совершенно разным уровнем подготовки, каждый может подобрать подходящий именно ему маршрут», - отметил директор серии стартов VOLGAMAN Антон Сирота.

По традиции, старт и финиш Самарского марафона располагаются на Волжском проспекте, в районе бассейна ЦСКА. Каждый участник получит уникальную возможность сразиться за победу с соперниками в атмосфере исторического центра Самары, насладиться красотами Волги и набережной. Трасса будет проходить по городским улицам, включая самую большую площадь Европы - площадь имени Куйбышева.

«Проведение крупных марафонов в центре города – общемировая практика. Это хороший способ для популяризации физической культуры и здорового образа жизни, импульс для развития туристической отрасли региона - ведь иногородние спортсмены знакомятся с нашим городом, его достопримечательностями», – подчеркнул заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара Сергей Четвериков.

Отметим, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении забега с 06:00 до 14:30 27 августа 2023 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;

- по улице Фрунзе от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесной;

- по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой;

- по улице Осипенко от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой;

- по улице Циолковского от улицы Осипенко до улицы Невской;

- по улице Полевой от Волжского проспекта до улицы Галактионовской;

- по улице Невской от улицы Циолковского до улицы Молодогвардейской;

- по Студенческому переулку от Волжского проспекта до улицы Молодогвардейской;

- по улице Молодогвардейской от улицы Невской до улицы Красноармейской;

- по улице Красноармейской от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской;

- по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской;

- по улице Фрунзе от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской;

- по улице Куйбышева от улицы Льва Толстого до улицы Вилоновской.

Также с 03:00 до 14:30 27 августа 2023 года движение транспорта будет ограничено по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского.

Помимо этого, с 03:00 до 14:30 27 августа 2023 года городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 3, 24, 61, 261) будет следовать по скорректированным схемам. При этом движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская» будет временно отменено.

С временными схемами организации дорожного движения, включая движение общественного транспорта, можно ознакомиться по ссылке https://samadm.ru/media/news/44547/.

 

Фото:   администрация Самары

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