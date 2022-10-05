«Безопасные качественные дороги»: отремонтированные в Самаре объекты остаются на контроле заказчика, подрядчиков и общественников

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Все 38 участков общей протяженностью 57,5 километра, отремонтированных в этом году в Самаре на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», остаются на контроле не только заказчика и подрядчиков, но и общественников.

Так, сегодня Департаментом городского хозяйства и экологии совместно с Общественной палатой Самары организована проверка состояния обновленных элементов улично-дорожной сети: в фокусе внимания – Волжский проспект. Его комплексно привели в порядок на участке от улицы Осипенко до улицы Вилоновской (2,5 км).

Работы производились в рамках двухлетнего муниципального контракта.

Как отмечают специалисты, плитка гораздо удобнее, поскольку в случае необходимости ее можно будет восстановить локально, в кратчайший срок.

Помимо этого, на Волжском проспекте нанесли дорожную разметку. Отрегулировали светофорные объекты. Дорожные знаки, которые требовали замены, обновили.

На пешеходных переходах имеются пандусы для выхода на проезжую часть, что удобно для инвалидов-колясочников, родителей с детскими колясками и других маломобильных граждан.

Повышенное внимание уделили и остановочной площадке под склоном у площади Славы. Согласно схеме устроен специальный «карман» для удобства подъезда общественного транспорта к остановочному павильону.

Работы выполнялись во взаимодействии с городским Департаментом транспорта. Дислокация средств организации дорожного движения согласована с ГИБДД.

В дирекции МБУ Самары «Дорожное хозяйство» пояснили, что для подрядчика, отремонтировавшего объект, они не являются гарантийными. Официальные письма с требованием устранить недавно возникшие недостатки направлены в адрес ресурсоснабжающей организации, которая занимается ремонтом и содержанием инженерных сетей, находящихся в «теле» автодороги. В ближайшее время будут определены сроки. Работы необходимо произвести, чтобы предотвратить деформацию верхнего слоя покрытия и просадку основания.

Кроме того, ближайшей ночью планируется провести проверку системы освещения. При выезде на Северо-Восточную магистраль, которая в этом году не была охвачена ремонтом, при необходимости обслуживающей организации дадут поручение по замене светоточек.

Многоступенчатые контрольные мероприятия с участием общественности продолжатся. Напомним, что ранее, на протяжении двух лет, пока на проспекте шли ремонтные работы, за их ходом следили в круглосуточном режиме. Например, отбирались пробы заводской асфальтобетонной смеси, осуществлялось кернение после укладки покрытия. Образцы соответствуют и условиям муниципального контракта, и требованиям к реализации дорожного нацпроекта. Также для приемки работ обязательными процедурами являются замеры параметров преобразившегося участка, которые производятся с помощью курвиметра и рулетки, а также оценка ровности дорожного полотна с применением специальной рейки.

Фото: администрация Самары