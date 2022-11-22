Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября

Стало известно, когда в Самаре начнет работать зимняя переправа через Волгу. Информацию об этом представители регионального Минтранса озвучили во время заседания профильного комитета губдумы.
— Начало перевозок в режиме межнавигационного периода планируется начать с 25 ноября 2022 года, — сообщили чиновники.
Для зимних перевозок от Самары до Рождествено подготовили 9 судов на воздушной подушке:
4 «Нептуна» — вместимостью 21 человек, из них 2 судна — новые, из приобрели за 35,8 миллиона рублей в 2022 году;
5 «Славиров» — вместимостью 9–11 человек.
Когда лед на Волге станет устойчивым и в зависимости от пассажиропотока, в рабочие дни власти планируют выполнять 88 рейсов, а в выходные и праздники — 108. Ежедневно будут перевозить до одной тысячи человек, а за весь межнавигационный период планируется переправить 120 тысяч пассажиров, пишет 63.ру. При этом изменится стоимость проезда: