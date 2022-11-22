Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября

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Стало известно, когда в Самаре начнет работать зимняя переправа через Волгу. Информацию об этом представители регионального Минтранса озвучили во время заседания профильного комитета губдумы.

— Начало перевозок в режиме межнавигационного периода планируется начать с 25 ноября 2022 года, — сообщили чиновники.

Для зимних перевозок от Самары до Рождествено подготовили 9 судов на воздушной подушке:

4 «Нептуна» — вместимостью 21 человек, из них 2 судна — новые, из приобрели за 35,8 миллиона рублей в 2022 году;

5 «Славиров» — вместимостью 9–11 человек.

Когда лед на Волге станет устойчивым и в зависимости от пассажиропотока, в рабочие дни власти планируют выполнять 88 рейсов, а в выходные и праздники — 108. Ежедневно будут перевозить до одной тысячи человек, а за весь межнавигационный период планируется переправить 120 тысяч пассажиров, пишет 63.ру. При этом изменится стоимость проезда:

в 2022 году: 83 рубля — взрослый, 42 рубля — детский;

в 2023 году: 86 рублей — взрослый, 43 рублей — детский;