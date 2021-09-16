В текущем году планируется обеспечить возможность газификации более 1000 домов в регионе

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16 сентября председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации Самарской области. Совещание прошло в расширенном составе – в нем приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, представители газораспределительных организаций, а также главы всех муниципальных образований Самарской области в режиме видеосвязи.



В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина Правительством страны подготовлен целый ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют вопросы «социальной газификации» - обеспечения подключения к системам газоснабжения домовладений в населенных пунктах.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу скорейшего внедрения на территории региона модели «социальной газификации».

В июле создан региональный штаб по газификации Самарской области, который возглавил председатель областного Правительства, в каждом муниципальном образовании образованы территориальные штабы по газификации под председательством глав муниципалитетов. Распоряжением Правительства Самарской области в начале августа определен Региональный оператор газификации – ООО «Средневолжская газовая компания». Силами территориальных штабов, созданных на базе муниципальных районов и городских округов, организована работа по информированию населения о внедрении социально-ориентированной модели газификации.

Руководитель управления энергетики, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Вадим Маслов рассказал, что проведенная инвентаризация выявила более 22 000 домовладений, которые расположены в газифицированных населенных пунктах и потенциально могут быть подключены к газораспределительным сетям. После опросов граждан в этих населенных пунктах, проведенных органами местного самоуправления, сформирован пообъектный график газификации.



В текущем году планируется обеспечить техническую возможность газификации более 1000 домовладений, в основном это касается Октябрьска и Чапаевска, где достраиваются газопроводы, в следующем году – еще по 3988. На сегодняшний день газораспределительными организациями принято 735 заявок.



«Необходимо продолжить индивидуальную работу с населением, выяснить финансовые возможности людей, определить категории граждан, которым мы окажем социальную поддержку на приобретение оборудования и выполнение работ», – поставил задачу главам городских округов и муниципальных районов Виктор Кудряшов.

Заявки на подключение домовладения к газовым сетям можно подать разными способами – на официальном сайте единого оператора газификации, сайтах газораспределительных организаций, в центрах обслуживания потребителей. Кроме того, сейчас у граждан появилась возможность заявить о желании подвести газ к своему дому на сайте Госуслуг. В. Маслов также рассказал, что представители ГРО по согласованию с администрациями муниципальных образований выезжают в населенные пункты, где могут у граждан принять такую заявку.



«Прошу активно эту работу проводить. Необходимо завершить сбор заявок от жителей для газификации на текущий год до конца сентября, на следующий год – до 1 ноября. Государство и газовые компании берут на себя огромные расходы, чтобы у многих людей появилось возможность улучшить свои жилищные условия», - подчеркнул председатель Правительства.

На совещании обсудили вопросы организации и проведения работ газораспределительными организациями по обеспечению подключений. Представители ГРО (ООО «СВГК», ООО «Газпром газораспределение Самара», ОАО «Сызраньгаз») рассказали, как отрабатываются заявки жителей. Сформированы графики, в соответствии с которыми ведется работа.

В настоящее время областным министерством социально-демографической и семейной политики готовится нормативно-правовой акт, в котором будут определены меры социальной поддержки населению по газификации домовладений. В соответствии с ним наименее социально защищенным категориям граждан будет компенсирована значительная часть затрат, связанная с приобретением необходимого оборудования и его установкой. При формировании документа учитываются предложения глав муниципалитетов. Виктор Кудряшов рассказал, что на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации на текущий год в бюджете региона запланированы средства в размере 20 млн. рублей.

«Если потребуется, мы готовы в ближайшее время эту сумму увеличить», - подчеркнул председатель Правительства.

Фото: департамент информационной политики СО