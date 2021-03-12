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В Самарской области завершились конкурсные процедуры по дорожным объектам 2021 года, которые приведут в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Контрактация объектов национального проекта завершится до 31 марта, приступить к ремонтным работам подрядные организации должны не позднее апреля текущего года.

В 2021 отремонтируют 73 объекта улично-дорожной сети Самарской области протяженностью более 305 км. Более 13 млрд. рублей средств нацпроекта будут направлены на автомобильные дороги регионального значения протяженностью 232,22 км (30 объектов), ремонт улиц в Самаре протяженностью 51,76 км (30 объектов), ремонт улиц в Тольятти протяженностью 21,62 км (13 объектов).

Кроме того предусмотрено заключение контрактов жизненного цикла в отношении дорожных объектов. Заключение таких контрактов является одним из обязательных условий реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и способствует повышению уровня ответственности подрядчика при проведении ремонтных работ и выполнении гарантийных обязательств. На данный момент в стадии заключения контрактов жизненного цикла находится два объекта, с учетом переходящих контрактов предыдущего года - семь объектов.

В течение трех лет будет обеспечено содержание участков автомобильных дорог: Тольятти - Ташелка в муниципальном районе Ставропольский, Богатое – Алексеевка - Виловатое - Гвардейцы в Богатовском районе, Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка в Нефтегорском районе, Новокуйбышевск - Речников на участке в городском округе Новокуйбышевске, Курумоч – Новый Буян - Старая Бинарадка в муниципальных районах Волжский и Красноярский, Осинки – Приволжье, проходящей через муниципальные районы Безенчукский и Хворостянский, Урал – Муханово -Тимашево, Клявлино-Шентала - Четырла - Нижняя-Туарма-Нагорный. Конкурсные процедуры по этим объектам также завершены.

Своевременная контрактация объектов дорожного строительства – залог успешной реализации национального проекта БКАД. Подрядные организации заранее могут спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы, составить график поочередного использования спецтехники на объектах.

По качеству исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров в стране. «Планы на 2021 год у нас серьезные. И здесь очень важно, что в этой непростой ситуации мы сохраняем темпы. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали», - отметил на встрече с министром транспорта России Виталием Савельевым губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в начале февраля этого года, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства