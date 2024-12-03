В Самарской области в 2024 году отремонтировали более 50 км опорной сети дорог

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В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области приведено в нормативное состояние 54,35 км опорной сети дорог регионального значения.

Дорогами опорной сети являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспортных средств и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина до 2030 года в стране должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог в регионах. В Самарской области расположено более 1,5 тысяч «опорных» дорог, из них 930 км – это трассы федерального значения и 647 км – региональные дороги.

В 2024 году в рамках дорожного нацпроекта отремонтированы следующие участки опорной сети дорог регионального значения:

1. Самара - Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км в Волжском районе. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 24,9 тысяч автомобилей.

2. Кинель – Богатое – Борское протяженностью 35,82 км в Кинельском и Богатовском районах. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге - 9,6 тысяч автомобилей.

3. Похвистнево – Клявлино протяженностью 6 км в Похвистневском районе. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге - 7 тысяч автомобилей.

4. Обход города Сызрани протяженностью 6 км в Сызранском районе. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге – 4,1 тысяч автомобилей.

Также в высокой стадии готовности капитальный ремонт еще одного участка опорной сети регионального значения - автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе. Среднесуточная интенсивность движения по автодороге составляет – 6,9 тысяч автомобилей. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в 2025 году.

Указанные автомобильные дороги обеспечивают выезд транспортных средств на федеральные трассы и являются частью маршрутов движения из Самарской области в соседние регионы. Благодаря дорожному нацпроекту уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения в Самарской области доведен до 82,26%.

Фото: департамент информационной политики Самарской области