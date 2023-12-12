В Самарской области модернизировали 336 светофоров

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Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в Самарской области ведется создание интеллектуальной транспортной системы, которая поможет улучшить дорожную ситуацию. ИТС – это комплекс технологий, позволяющий контролировать транспортные потоки – анализировать дорожную ситуацию и принимать решение по ее разгрузке, а также влиять на безопасность дорожного движения.

Согласно паспорту федерального проекта «Общесистемные меры дорожного хозяйства» внедрение интеллектуальных транспортных систем должно быть проведено с 2021 по 2027 годы в городах с населением свыше 300 тысяч человек, в том числе в двух городах Самарской области – Самаре и Тольятти.

Запуск интеллектуальных транспортных систем является логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В силу возрастающего трафика и динамично изменяющихся в течении суток транспортных потоков это эффективное решение, позволяющее обеспечить безопасность и комфорт всех участников движения в городской среде.

«ИТС автоматически подстраивается под город и его жителей, водителей и пешеходов в зависимости от погодных условий и времени суток. Эта система нивелирует человеческий фактор. При этом она ориентируется на человека. Ее главная задача - сделать жизнь в городах максимально комфортной и безопасной», - отмечает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В настоящее время в Самарской области в рамках создания ИТС на площадке технопарка «Жигулевская долина» создан центр обработки данных, который является единой цифровой платформой для автоматизации управления дорожным движением, а именно светофорами и информационными табло.

Для регулирования автоматизированной системы созданы центры диспетчеризации в Самаре и Тольятти. Работа центров направлена на повышение эффективности управления дорожным движением, мониторинг основных параметров транспортных потоков, а также удаленную диагностику периферийного оборудования.

Также специалистами выполнены работы по установке на светофорные объекты детекторов транспорта, которые осуществляют сбор данных об интенсивности дорожного движения и направляют их в единую цифровую платформу. Данные позволят оптимизировать работу светофорных объектов с учетом приближающегося к перекрестку транспорта и минимизировать заторы на дорогах.

К 2023 году на автомобильных дорогах регионального значения, а также на местной дорожной сети в Самаре и Тольятти детекторы и контроллеры установлены на 336 светофорах. Так, в Самаре датчиками оснащены такие улицы как Ново-Садовая, Гагарина, Победы, Масленникова, проспект Ленина и другие, в Тольятти перекрестки Южного и Автозаводского шоссе и другие улицы.

Кроме того, на пяти участках автомобильных дорог установлены автоматические метеостанции. Метеостанция измеряет температуру воздуха, дорожного полотна, количество осадков, скорость ветра и другие параметры. Эти данные можно транслировать на информационных табло для информирования водителей о ситуации на трассе, а также передавать информацию коммунальным службам в целях эффективного содержания автомобильной дороги, особенно в зимний период.

В настоящее время специалистами осуществляется пусконаладка установленного оборудования, по окончанию которой интеллектуальная транспортная система будет введена в эксплуатацию.

В следующем году работы по созданию интеллектуальной транспортной системы будут продолжены: планируется установка дополнительных контроллеров и детекторов, а также проведение других работ. В полном объеме система заработает к 2025 году после установки всего необходимого оборудования.