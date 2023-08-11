В Самаре завершились работы по перекладке теплосетей на одном из самых технически сложных объектов

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Каждый год перед стартом отопительного сезона в Самаре проводится ремонт и модернизация сетей. Этот процесс находится на постоянном контроле Администрации города и теплоэнергетиков.

Напомним, в этом году обновление коснулось 18 теплосетевых объектов. Работы ведутся за счет инвестиций ресурсоснабжающих организаций, благодаря переходу города на модель «альткотельной» в 2020 году.

Завершена перекладка теплосетей и восстановление благоустройства на улице Льва Толстого от улицы Галактионовской в сторону улицы Самарской. и на улице Шостаковича. Подрядчик сдал еще один технически сложный участок – на пересечении Московского шоссе и улицы Масленникова. На остальных 15 объектах отмечается высокая степень готовности. Так, например, на улице Куйбышева в районе площади Революции приступили к восстановительным работам: выполнена засыпка песком, производят проливку грунта. Актуальные вопросы подготовки города к отопительному сезону обсудили на штабе в профильном департаменте.

«Сегодня еще раз проговорили о необходимости строго соблюдать сроки: в исторической части города все работы должны быть завершены до 25 августа, причем с полным восстановлением благоустройства. Есть участок, который потребует больше времени, как например перекладка на пересечении улиц Алексея Толстого и Комсомольской. – рассказал заместитель Главы г.о. – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Олег Ивахин. – Кроме того, благодаря дополнительным инвестициям ресурсоснабжающей организации, будут модернизированы еще два участка: на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной, а также участок по улице Литвинова. На данный момент подрядчик занимается закупкой необходимых материалов».

Уже на этих выходных планируют восстановить благоустройство территории парка Мира в районе пересечения Московского шоссе и Масленникова. Сейчас на этом участке восстанавливают асфальтовое и плиточное покрытие, пешеходные зоны и переходы. Несмотря на производство технически сложных работ, перекладка теплосетевых труб этого участка выполнена без перекрытия региональной трассы.

«Тепловая сеть имеет протяженность порядка 600 метров, причем диаметр трубы – 800 мм. Это стратегически важный объект, работы на нем велись круглосуточно. Мы смонтировали и залили пять тепловых камер и неподвижных опор. Выполнили работы по монтажу бетонного основания и железобетонного канала теплосети», – пояснил представитель подрядной организации Сергей Родькин.

Новые трубы будут надежнее – они с пенополиуретановой изоляцией, с оболочкой. Кроме того, добавляется оснащение проводниками системы оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Она позволяет предупредить сильную утечку и предотвратить аварийную ситуацию. Даже при минимальном повреждении и утечке система подаст в диспетчерский пункт сигнал, с точностью определения локации 1-2 метра.

Кроме того, на штабе по подготовке города к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. обсудили вопросы своевременного размещения в систему ГИС ЖКХ паспортов готовности многоквартирных домов. По поручению заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина работа в этом направлении будет усилена. Времени остается немного – после 15 сентября начнет действовать комиссия, которая оценит состояние объектов перед подачей тепла.

Всего в региональной столице более 10 тысяч многоквартирных жилых домов. По словам Олега Ивахина, готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период на сегодняшний день составляет 83%. Ведется точечная, адресная отработка.

«В паспорте указан перечень работ, которые необходимо выполнить управляющей компанией: проверка дымоходов, системы вентиляции и др. В обязательном порядке проводится промывка и опрессовка систем теплоснабжения, после чего составляется акт и фиксируется в паспорте объекта», – рассказал Олег Ивахин.

В целях контроля за ходом работ в профильном Департаменте еженедельно, начиная с 13 апреля, проводятся заседания штаба по подготовке Самары к работе в осенне-зимний период. В состав штаба входят представители Администрации Самары, управления Ростехнадзор по Самарской области, муниципального предприятия «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» и теплоснабжающих организаций.