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В Самаре завершились работы по перекладке теплосетей на одном из самых технически сложных объектов

11 августа 2023 11:49
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В Самаре завершились работы по перекладке теплосетей на одном из самых технически сложных объектов

Каждый год перед стартом отопительного сезона в Самаре проводится ремонт и модернизация сетей. Этот процесс находится на постоянном контроле Администрации города и теплоэнергетиков.

Напомним, в этом году обновление коснулось 18 теплосетевых объектов. Работы ведутся за счет инвестиций ресурсоснабжающих организаций, благодаря переходу города на модель «альткотельной» в 2020 году.

Завершена перекладка теплосетей и восстановление благоустройства на улице Льва Толстого от улицы Галактионовской в сторону улицы Самарской. и на улице Шостаковича. Подрядчик сдал еще один технически сложный участок – на пересечении Московского шоссе и улицы Масленникова. На остальных 15 объектах отмечается высокая степень готовности. Так, например, на улице Куйбышева в районе площади Революции приступили к восстановительным работам: выполнена засыпка песком, производят проливку грунта. Актуальные вопросы подготовки города к отопительному сезону обсудили на штабе в профильном департаменте.

«Сегодня еще раз проговорили о необходимости строго соблюдать сроки: в исторической части города все работы должны быть завершены до 25 августа, причем с полным восстановлением благоустройства. Есть участок, который потребует больше времени, как например перекладка на пересечении улиц Алексея Толстого и Комсомольской. – рассказал заместитель Главы г.о. – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Олег Ивахин. – Кроме того, благодаря дополнительным инвестициям ресурсоснабжающей организации, будут модернизированы еще два участка: на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной, а также участок по улице Литвинова. На данный момент подрядчик занимается закупкой необходимых материалов». 

Уже на этих выходных планируют восстановить благоустройство территории парка Мира в районе пересечения Московского шоссе и Масленникова. Сейчас на этом участке восстанавливают асфальтовое и плиточное покрытие, пешеходные зоны и переходы. Несмотря на производство технически сложных работ, перекладка теплосетевых труб этого участка выполнена без перекрытия региональной трассы.

«Тепловая сеть имеет протяженность порядка 600 метров, причем диаметр трубы  800 мм. Это стратегически важный объект, работы на нем велись круглосуточно. Мы смонтировали и залили пять тепловых камер и неподвижных опор. Выполнили работы по монтажу бетонного основания и железобетонного канала теплосети», – пояснил представитель подрядной организации Сергей Родькин

Новые трубы будут надежнее – они с пенополиуретановой изоляцией, с оболочкой. Кроме того, добавляется оснащение проводниками системы оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Она позволяет предупредить сильную утечку и предотвратить аварийную ситуацию. Даже при минимальном повреждении и утечке система подаст в диспетчерский пункт сигнал, с точностью определения локации 1-2 метра.

Кроме того, на штабе по подготовке города к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. обсудили вопросы своевременного размещения в систему ГИС ЖКХ паспортов готовности многоквартирных домов. По поручению заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина работа в этом направлении будет усилена. Времени остается немного – после 15 сентября начнет действовать комиссия, которая оценит состояние объектов перед подачей тепла. 

Всего в региональной столице более 10 тысяч многоквартирных жилых домов. По словам Олега Ивахина, готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период на сегодняшний день составляет 83%. Ведется точечная, адресная отработка.

«В паспорте указан перечень работ, которые необходимо выполнить управляющей компанией: проверка дымоходов, системы вентиляции и др. В обязательном порядке проводится промывка и опрессовка систем теплоснабжения, после чего составляется акт и фиксируется в паспорте объекта», – рассказал Олег Ивахин.

В целях контроля за ходом работ в профильном Департаменте еженедельно, начиная с 13 апреля, проводятся заседания штаба по подготовке Самары к работе в осенне-зимний период. В состав штаба входят представители Администрации Самары, управления Ростехнадзор по Самарской области, муниципального предприятия «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» и теплоснабжающих организаций.

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