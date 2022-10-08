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В Самаре реставрация Дома Маштакова близится к завершению

8 октября 2022 13:43
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В Самаре реставрация Дома Маштакова близится к завершению

Четверть века бывший купеческий особняк на улице Самарской, 207 стоял за глухими заборами. На прошлой неделе реставраторы демонтировали ограждение. Восстановление фасадов объекта культурного наследия регионального значения подходит к концу.

Большая часть декора уже установлена на фасады здания. Последним штрихом в вос­становлении внешнего облика дома станет монтаж отреставрированных резных наличников. Предстоит также благоустроить территорию вокруг объекта.

Одновременно с работами на фасаде полным ходом идет отделка внутренних помещений. Реставраторы строго придерживаются графика и обещают к концу октября завершить строительные мероприятия, после чего начнется оснащение здания необходимым оборудованием, пишет Сова.инфо.

 

- Прошло 25 лет, как Дом Маштакова находился в плену заборов, пожаров, протечек и забвения, - говорит председатель самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова. - Исторический момент для дома - пали заборы, ушло забвение. Это исторический момент и для жителей города. Каждый сможет насладиться творением архитектора Александра Щербачева. Скоро закончится реставрация с приспособлением под современное использование, и дом откроет свои двери горожанам в многофункциональное арт-пространство.

 

 
После завершения реставрации в здании заработает галерея-музей "Заварка". На первом этаже расположится чайная, на втором - галерея городских проектов. В этом году жители и гости города смогут не только увидеть обновленные интерь­еры памятника архитектуры, но и посетить ряд мероприятий, например, выставку и цикл лекций.

Проект приспособления здания под новые функции курирует Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Его реализация ведется на средства Президентского фонда культурных инициатив. Реставрационные работы и благоустройство прилегающей территории финансируются из областного и городского бюджетов. Восстановление памятника стало возможным благодаря помощи депутата Госдумы Александра Хинштейна.

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