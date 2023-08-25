В Самаре проверили качество ремонта 8-ой просеки

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В Самаре завершается ремонтная кампания-2023 в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент времени ремонтные работы ведутся на автомобильной дороге поселка «Горелый хутор» с Красноглинского шоссе. Кроме того, в рамках нацпроекта на 5-ой просеке обновится въезд с улицы Солнечной.

На всех этапах – от формирования перечня улиц для обновления в следующем году до непосредственно самого процесса ремонтных работ, а также по итогу их производства - осуществляется общественный контроль. А само качество и объемы ремонта проверяет профильное ведомство и подрядчики.

Так сотрудник МБУ “Дорожное хозяйство”, представитель подрядчика и общественник проверили 8-ую просеку, от улицы Солнечной до берега реки Волги, на соответствие требованиям приемки объектов, обновленных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ремонту подлежала проезжая часть на площади в 10,4 тыс. кв. м., на состояние которой давно жаловались жители. Теперь здесь уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлены антивандальные люки колодцев на один уровень с дорогой. Для обновления покрытия использовали современные материалы - смесь ЩМА-16.

С помощью измерительного оборудования специалисты проверили просадку и уклон, измерили длину и ширину обновленной проезжей части.

Ремонт улицы осуществлялся без закрытия движения, несмотря на интенсивность движения. Поскольку на 8-й просеке много частных домов работы были организованы только в дневное время, чтобы не доставлять неудобств местным жителям.

К оплате после приемки принимаются работы, соответствующие условиям муниципального контракта и требованиям к реализации национального проекта. В случае выявления недочетов, компания подрядчика устраняет их за свой счет.

Фото: администрация Самары