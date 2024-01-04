В Самаре планируют отремонтировать улицу Чернореченскую

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В Самаре в наступившем году запланирован ремонт от фасада до фасада на трех улицах. Одна из них Чернореченская — от Владимирской до Спортивной.

— Кроме самой дороги отремонтируют также тротуары, газоны, смонтируют новый бортовой камень, заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев. На улице Чернореченской обновят и систему освещения — в частности, все воздушные линии будут перенесены под землю. Прокладка кабелей таким способом позволяет обеспечить надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия, — рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Сергей Панфёров.

Также комплексный ремонт, по данным мэрии, запланирован и на улице Елизарова в границах улицы Победы и проспекта Металлургов. До ноября 2024 года в Самаре подрядчик должен отремонтировать и участок Московского шоссе от улицы Луначарского до улицы Врубеля. В перечень работ входят перекладка подземных коммуникаций, установка заграждений, устройство тротуаров из плитки, пандусов на пешеходных переходах, ремонт лестниц и детских площадок, замена остановочных павильонов и нанесение дорожной разметки, пишет 63.ру.