В Самаре обновляют асфальт на проспекте Кирова.

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Работы ведут на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новое покрытие укладывают от улицы Ново-Садовой до улицы Молодежной. Общая площадь ремонтируемого участка составляет более 12 тыс. кв. м.



Отметим, что на проспекте Кирова интенсивное движение. Здесь пролегают и маршруты общественного транспорта, в том числе троллейбусов. Поэтому подрядчик трудится максимально аккуратно, чтобы спецтехника не повредила контактную сеть. При этом работы организованы таким образом, что для проезда остается свободная полоса.

Со всеми задачами на участке специалисты планируют справиться в начале следующей недели, если погода будет благоприятной, сообщает @samaragisnews