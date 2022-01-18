В Красноярском районе благодаря нацпроекту в 2022 году запланировано благоустроить еще 26 дворов

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За 2018-2021 годы в Красноярском районе благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» обновлено 16 общественных пространств и 82 дворовые территории. В 2022 году запланировано благоустроить еще 26 дворов.

Более комфортными станут восемь дворовых территорий в селе Красный Яр по адресам: ул. Советская, 34 и 45; Коммунистический переулок, 6; ул. Пионерская, 3 и 67; ул. Новобольничная, 5; ул. Дорожная, 21; ул. Комсомольская, 265. В селе Белозерки будут благоустроены три двора: ул. Озерная, 22; ул. Дзержинского, 21; ул. Дзержинского, 23. По четыре локации преобразят в поселке Мирный (ул. Песочная, 3; ул. П. Морозова, 4; ул. З. Космодемьянской, 5; ул. Пионерская, 3) и в селе Хилково (ул. Школьная, 5; ул. Ленина, 1, 3 и 5). В поселках Новосемейкино, Волжский, Новый Буян запланировано благоустроить по два двора, также преобразится дворовая территория в поселке Светлое поле.

Жители во всех поселениях района одобрили установку новых скамеек и урн, асфальтирование входных групп возле подъездов. В поселках Мирный и Новый Буян также сделают ограждение дворовых территорий.

В целом по Самарской области с 2019 по 2021 годы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразилось 505 общественных пространств и 947 дворов.

Фото: правительство СО