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В Красноглинском районе Самары завершены работы по благоустройству дворов. В этом году здесь благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" обновили 5 территорий, а за все время реализации нацпроекта (2019-2022 годы) - 26.



Комфортнее стали дворы в поселке Прибрежный (по ул. Труда, 20-22), в п. Управленческий (ул. Парижской Коммуны, 30) и в п.Мехзавод (квартале 5, дом 5; квартал 16, дом 4 и квартал 2, дома 44, 45, 46, 49).



В Прибрежном по решению жителей появились новые скамейки и урны, в других дворах - детские и спортплощадки, освещение, пешеходные дорожки.



В 9 районах Самары в этом году благоустроено 56 дворов, а за весь период действия нацпроекта «Жилье и городская среда» - 166 локаций.

Фото: администрация Самары