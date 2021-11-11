Студенты-сварщики создали бренд Нефтегорского района

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В г. Нефтегорск Самарской области многие элементы благоустройства – вертикальные клумбы, вазоны, урны – сделаны студентами местного техникума.

Студенты-сварщики регулярно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. В этом году они побывали на Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров» в городе Дербент (Дагестан). «Удалось узнать много нового в области декоративной обработки металла. Хотелось бы не только принять участие, но и победить в этом конкурсе. Буду готовиться – вот моя цель на ближайший год», – поделился впечатлениями студент 2 курса Павел Кузьмин.

Будущие сварщики создают декоративные металлоконструкции под руководством преподавателя Валерия Кузьмина. «Участие в благоустройстве города позволяет вырастить будущего специалиста социально активным и ответственным гражданином, – отмечает он. – А творческий подход дает возможность привить интерес к профессии».

Арт-объекты, созданные студентами, узнаваемы и любимы горожанами. Это «Звезда Памяти» в честь героев Великой Отечественной войны, символ техникума – сова на воротах, цветочный «фонтан» на Аллее имени полного кавалера Ордена Славы Василия Пенькова рядом со школой №3. «Фонтаны» планируется установить и на других общественных территориях города и района.

«Сегодня наши студенты изготавливают такие металлоконструкции, которые достойны стать брендом всего района. И это, несомненно, говорит о том, что техникум готовит отличные кадры, растет рабочая смена – наше будущее», – подчеркнул глава муниципального района Нефтегорский Александр Баландин.

Развитие системы среднего профессионального образования – часть стратегии лидерства Самарской области, созданной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями. Напомним, 2019 год был объявлен Главой региона Годом СПО, многие профильные учреждения были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Эта работа продолжается в рамках национального проекта «Образование». В 2020-21 годах в четырех колледжах региона обустроили 18 мастерских по стандартам союза WorldSkills.

Кроме того, в рамках нацпроекта в Тольятти создан областной Центр опережающей профподготовки, который дает возможность пройти переобучение и получить востребованную профессию. В соответствии с новыми задачами в регионе были пересмотрены образовательные программы и изменена структура подготовки по техническим профессиям и специальностям. В результате предпринимаемых мер по развитию системы среднего профессионального образования в Самарской области всё меньше людей со средним профессиональным образованием обращаются в службу занятости.