Проект реконструкции стадиона "Заря" в Самаре проходит экспертизу

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Носков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что вместе с руководителем областного УГООКН Иваном Стафеевым и другими коллегами осмотрел Дворец культуры на пл. Кирова и стадион "Заря". Оба объекта - проблемные, но их нужно привести в порядок.

Новый проект стадиона в Советском районе предусматривает более вместительный спортзал и поле с трибунами - сейчас он проходит экспертизу. Следующий шаг - выделение финансирования на его возведение.

Ремонт во Дворце культуры, который является объектом культурного наследия, изрядно затянулся, отметил Носков.

- Хорошо, что сохранили Дворец, восстановили уникальные элементы, включая мозаику. Но ремонт нужно завершать полностью. Многое уже сделано, и не хотелось бы останавливаться на полпути. Есть работы, которые не были изначально учтены. Допработы в стадии проектирования и проверки. Будем решать возникающие задачи так, чтобы процесс опять не затянулся, - сказал Иван Носков.

Источник: СОВА

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова