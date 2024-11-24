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Проект реконструкции стадиона "Заря" в Самаре проходит экспертизу

24 ноября 2024 18:02
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Следующий шаг - выделение финансирования на его возведение.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Носков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что вместе с руководителем областного УГООКН Иваном Стафеевым и другими коллегами осмотрел Дворец культуры на пл. Кирова и стадион "Заря". Оба объекта - проблемные, но их нужно привести в порядок.

Новый проект стадиона в Советском районе предусматривает более вместительный спортзал и поле с трибунами - сейчас он проходит экспертизу. Следующий шаг - выделение финансирования на его возведение.

Ремонт во Дворце культуры, который является объектом культурного наследия, изрядно затянулся, отметил Носков.

- Хорошо, что сохранили Дворец, восстановили уникальные элементы, включая мозаику. Но ремонт нужно завершать полностью. Многое уже сделано, и не хотелось бы останавливаться на полпути. Есть работы, которые не были изначально учтены. Допработы в стадии проектирования и проверки. Будем решать возникающие задачи так, чтобы процесс опять не затянулся, - сказал Иван Носков.

Источник:   СОВА

 

Фото:   телеграм-канал Ивана Носкова

Теги: Акценты Самара

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